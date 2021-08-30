На Полтавщине водитель сбил двух несовершеннолетних: девушка в коме, парень в травматологии

В Гадяче на Полтавщине для 16-летней девушки и 17-летнего парня прогулка завершилась госпитализацией. На подростков наехал Volkswagen Passat, за рулем которого находился 50-летний водитель.

Авария произошла 30 августа, около 10 утра. Пешеходов сразу доставили в Гадячскую больницу.

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Водителю грозит до 8 лет лишения свободы

Как пишет "Общественное", девушка сейчас находится в коме, парень – в травматологическом отделении.

В настоящее время полиция решает вопрос уголовного производства за нарушение правил эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они причинили тяжелое телесное повреждение.

Если водителя признают виновным, то ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.



В ДТП пострадали 2 подростков / Фото Нацполиции



За рулем легковушки сидел 50-летний водитель / Фото Нацполиции

На Хортице пьяный водитель сбил семью

Отметим, что накануне ужасная авария произошла и на Хортице. Нетрезвый водитель сбил целую семью. Отец, мать и 5-летняя дочь попали в больницу. Состояние ребенка – тяжелое.

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