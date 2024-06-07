Враг обстрелял Полтавский район: есть попадание в частный дом, из-под завалов достали женщину

Российская армия днем 7 июня обстреляла Полтавскую область. В результате атаки есть попадания в Полтавском районе.

Сейчас на месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы. Они ликвидируют последствия вражеской атаки по району.

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Враг обстрелял Полтавский район

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. По предварительной информации, есть попадание в частный дом.

Впоследствии Пронин рассказал, что из-под завалов разрушенного дома спасли женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Журналисты Суспильного также показали первые фото с места попадания в Полтавском районе. По данным секретаря Полтавского городского совета Екатерины Ямщиковой, из-за взрывной волны после обстрела повреждены дома.

Последствия вражеского обстрела Полтавского района / Фото Суспильного

Стоит отметить, что воздушная тревога в Полтавской области прозвучала в 14:51. Тогда Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Через несколько минут стало известно о пуске ракеты через Сумскую область в направлении Полтавской. Уже в 15:26 Воздушные силы объявили отбой тревоги в Полтавской области.

Россияне неоднократно обстреливали Полтавскую область

Полтавская область также подверглась обстрелу ночью 5 июня, когда оккупанты применили для атаки Украины свои "Шахеды". Вследствие этого в области было попадание в промышленный объект.

Глава Полтавской ОВА отметил, что также было известно о 1 пострадавшем. Однако этот человек от госпитализации отказался.

До этого оккупанты также атаковали Полтавскую область 1 июня ночью. К счастью, тогда обошлось без разрушений и пострадавших.

Стоит отметить, что ночью 7 июня российские захватчики также нанесли массированный комбинированный удар по Украине как крылатыми ракетами, так и ударными беспилотными летательными аппаратами. Этой ночью взрывы слышали в Одессе и Староконстантинове, а в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на промышленном предприятии, который не могли потушить несколько часов. Подробнее о ночной атаке, сколько вражеских целей сбила ПВО и было ли поражение украинских энергетических объектов – читайте в материале.