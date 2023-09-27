Будут ли вручать повестки студентам в октябре: в ТЦК дали ответ
Источник:Житомирский областной ТЦК и СП
В Украине идет военное положение и мобилизация, поскольку Россия не оставила планов захватить наше государство. Студенты имеют отсрочку от призыва в ряды ВСУ, однако был зарегистрирован законопроект, предлагающий лишить некоторых из них такого права.
Служба по связям с общественностью Житомирского областного ТЦК и СП сделала разъяснение относительно отсрочки от мобилизации для студентов. Причиной стал зарегистрированный законопроект №9672, который предлагает изменить законодательство и лишить некоторых соискателей образования такого права.
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Могут ли студенты получить повестки
Представители ТЦК и СП отметили, что законодательные изменения пока не приняты. А это значит, что студентов не будут мобилизовать.
В военкомате подтвердили, что студенты могут получить повестки. Там объяснили, что это делается для того, чтобы соискатели образования обновили данные и подтвердили факт обучения в учебном заведении.
В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" все обучающиеся обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные (городские) ТЦК и СП документы, справку из соответствующего учебного заведения,
– говорится в сообщении.
Как пояснили в ТЦК, граждане Украины, которые приходят в военкоматы для получения отсрочки от мобилизации, направляются на ВЛК для обследования и установления факта пригодности к военной службе. Потому что отсрочка от мобилизации предоставляется только пригодным для службы в ВСУ лицам. Непригодные не получают отсрочку. Их вместо этого исключают из воинского учета.
Другие новости о мобилизации студентов
- Как объясняли юристы, мужчины имеют право на отсрочку, если они приобретают второе или третье образование по дневной форме обучения. Потому что сейчас в статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет ни одного упоминания о том, какое именно образование дает право на отсрочку.
- Ранее адвокаты назвали категории соискателей образования, которых не могут призвать в ряды ВСУ во время учебы. Речь идет о студентах училищ, колледжей и вузов, аспирантах, докторантах, а также ассистентах-стажерах.
- Напомним, глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Сергей Бабак предложил, чтобы решение об отмене отсрочки для части студентов принимал Генштаб ВСУ. Он сказал, что Образовательный комитет не будет настаивать на таком решении.