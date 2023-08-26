Путин отблагодарит Лукашенко: для чего в Беларуси держат остатки вагнеровцев

После смерти предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина будущее существование и деятельность его наемников остается под вопросом. Вероятно, скоро произойдет полный распад структур вагнеровцев.

Однако после смерти Пригожина часть ЧВК "Вагнера" может перейти под руководство самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский.

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Будущее вагнеровцев

ЧВК "Вагнера" сейчас якобы разбирают лагерь. Однако есть наемники, которых Лукашенко может оставить инструкторами в Беларуси.

После авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин, стало известно, что в Беларуси продолжается демонтаж лагеря его наемников из ЧВК "Вагнера" в населенном пункте Цель.

"Лукашенко – человек, имеющий элитные силовые подразделения. Я думаю, что он определенное количество людей заберет себе, в том числе для специальных операций в Европе. У него там много врагов, которых он будет рад прибить, выдав вагнеровцам новые белорусские паспорта на несуществующие имена", – сказал Олевский.

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Выезд для белорусов в Европу гораздо мягче, чем для россиян, потому что Европа больше понимает белорусов как людей, находящихся под давлением режима, и дает им охотно убежище. Потому здесь возникает большая угроза.

Сейчас разбирают ЧВК "Вагнера" и распределяют все наследие Пригожина. Лукашенко могут дать частицу бизнеса Пригожина, а вместе с ним специалистов, умеющих им распоряжаться,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Возможно, за то, что Лукашенко сделал для Путина, последний поделится с белорусским узурпатором африканскими активами, очень выгодными для России. Там ведь добывают полезные ископаемые с большой долей добавленной стоимости. Кроме того, их можно продать на черном или сером рынке, не отчитываясь никому.

По мнению Олевского, участие белорусской армии на войне в Украине зависит не от того, умеют или не умеют воевать белорусы, а от странного "танго", который танцует сейчас Лукашенко с Путиным и будущим своего наследия.

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