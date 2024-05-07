Поминальные дни в Украине: какими будут ограничения в этом году
Источник:NV
Украинцы отпраздновали Пасху. Из-за войны и комендантского часа нельзя было посещать церковь так свободно, как раньше. Конечно, во время поминальных дней в 2024 году также будет ряд ограничений.
Россияне атаковали Украину и на Пасху. Хотя это было ожидаемо, но все равно цинизм оккупантов шокирует. Они пускали "Шахеды" в ночь на праздник, днем обстреляли центр Харькова ракетами, а на второй день Пасхи ударили по Сумщине – там пропал свет.
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Каким будет комендантский час в разных регионах на проводы-2024
В большинстве областей ограничения будут действовать без изменений – 00:00 до 05:00. Это касается Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Ровненской, Львовской, Одесской, Винницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областей.
В пяти областях продолжительность комендантского часа сократят на час – с 00:00 до 04:00. Это будет в Черновицкой, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Тернопольской областях.
В других регионах комендантский час будет таким:
- в Сумской области – с 23:00 до 04:00;
- в Кировоградской области с 23:00 до 05:00 (но в областном центре общественный транспорт начнет движение в 5 утра и будет работать до 22 часов вечера);
- в Харьковской и Запорожской областях (кроме Васильевского и Пологовского районов: ограничения с 21:00 до 05:00) комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00;
- в Донецкой, Луганской и Херсонской областях – с 21:00 до 05:00.
Никаких ограничений не будет в Закарпатской области, ведь там не установлен комендантский час.
Какие будут ограничения на посещение кладбищ и церквей в поминальные дни
Как и на Пасху, власть призывает ограничиться просмотром службы онлайн и не посещать кладбища, особенно когда там будет много людей. В эти дни полицейские будут усиленно патрулировать.
В ряде регионов установили дополнительные ограничения:
В Херсонской области на территории деоккупированных населенных пунктов Новокаховской общины (село Веселое и поселок Казацкое) будет действовать запрет на массовые мероприятия, включая проведение богослужений и посещение кладбищ.
В Харькове будут закрыты городские кладбища и мемориальные комплексы, которые принадлежат предприятию "Ритуал". Также ограничен доступ к кладбищам № 13 (улица Пушкинская, 108), № 15 (переулок Володи Дубинина), № 17 (улица Курочкина Гора, 1) и Польского мемориала жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе).
В Киеве поминальные дни запланированы с 12 по 15 мая. Поэтому в столице будет организован дополнительный транспорт для маршрутов, которые проходят возле городских кладбищ.
Советы от МВД по посещению кладбищ
Придерживайтесь правил, которые спасают жизнь:
- Узнайте, действует ли запрет на посещение кладбищ в вашем регионе.
- Будьте внимательными, не трогайте подозрительные предметы. Не подходите к ним и сразу сообщайте на 101, 102 или 112.
- Передвигайтесь только по асфальтированным дорогам, не ходите по полям, лесам, паркам и тропам, покрытым листьями.