Помогаем защитить себя, – Байден о поставках оружия Украине

США не будут посылать военных для участия в боевых действиях в Украине, если Россия пойдет на новое вторжение. Однако будут поставлять украинским ВСУ оборудование для обороны.

Об этом говорил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время срочного обращения 15 февраля по поводу российской агрессии, сообщает 24 канал. По его словам, американцы и дальше будут помогать украинцам защитить себя.

Самое главное Байден выступил со срочным обращением по поводу Украины: главные тезисы

США помогают Украине защитить себя

Во время обращения об агрессии России глава Белого дома Джо Байден в очередной раз повторил, что американские военнослужащие не будут воевать на территории Украины. Но помогать нашим военным США будут.

Мы не будем отправлять американских военных на бои в Украине. Мы предоставили украинским военным оборудование, чтобы помочь им защитить себя,

– заявил Байден.

И добавил, что вооруженные силы Украины от американцев имеют помощь в плане учений, консультаций, разведки и тому подобное.

Примечательно, что касаемо территории стран НАТО у Байдена риторика была куда жестче. Вот как он выразился:

Не сомневайтесь. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО со всей мощью Америки. Атака на одну страну НАТО – это атака на всех нас.

И тут же глава Белого дома подчеркнул, что "США и НАТО не являются угрозой для России, и Украина не является угрозой для России".

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, а международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Обратите внимание, в этом же обращении Джо Байден:

Видео выступления Байдена о российском вторжении