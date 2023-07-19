Помогают наши друзья – нацгвардеец о ликвидации "Ташкента"

Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного российского офицера, который, к тому же, возглавлял подразделение так называемой "ЛНР". Украинцы на оккупированных территориях активно помогают ВСУ определять местонахождение российского генералитета.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. По его мнению, ликвидация высокопоставленных офицеров идет только в пользу российской армии и России в целом.

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Кого и как ликвидировали Вооруженные Силы

По сообщению Анатолия Штефана, Силы обороны уничтожили команндира 123 мотострелковой бригады России Дениса Иванова. Он под псевдонимом "Таншкент" снимался в пропагандистских роликах, рассказывая о вымышленных успехах русской армии.

"Это же очень круто, когда у России есть такие успехи. Также это успех для Украины, но в первую очередь – именно для России. Ведь чем больше российских генералов забараниваются, тем меньше будет подтягнутых путинских хвостов (которые в России за ним тянутся – 24 Канал)", – предположил Оропай.

Бывает так, что точку поражения определяют по одному телефонному звонку, подтверждающему нахождение в здании высокопоставленных российских военных.

"Надеемся, что в ближайшее время 200-х генералов станет гораздо больше. Сейчас есть тенденция на уничтожение врага благодаря слежке. Нам в этом помогает много друзей, в том числе и друг "Хеймарс", – пошутил военный.

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