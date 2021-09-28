Помогают расследовать и США, и Великобритания, – Ермак о покушении на Шефира
Источник:24 канал
Глава Офиса Президента заявил, что расследовать преступление помогают США и Великобритания. Он также объяснил, что обстрел авто "вызвал бешеную реакцию" среди друзей и партнеров.
Андрей Ермак убежден, что узнают, "кто за этим стоял". Об этом глава ОП рассказал в эфире программы "Свобода слова".
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Преступление помогает расследовать США и Великобритания, – Ермак
Ермак рассказал, что преступление вызвало бешеную реакцию – "мы получили много звонков со словами поддержки со стороны наших друзей, партнеров".
Многие предложили свою помощь. И сегодня наши правоохранители сотрудничают с США и с Великобританией,
– заверил глава ОП.
Он также убежден: "Мы узнаем, кто за этим стоял". Ермак добавил, что за этим фигурируют силы, которые не хотят реформ в стране, а также прекращения войны и очистки страны от криминалитета.
Кстати, 25 сентября заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что киллеры могли использовать глушитель. Более того, – довольно редкие патроны, изготовленные в Венгрии в 1989 году. Их создали на базе советского патрона калибра 7,62. И эта пуля имеет мягкий сердечник.
Коротко об обстреле авто Сергея Шефира
- Сергей Шефир – первый помощник и друг Владимира Зеленского. Его автомобиль обстреляли утром 22 сентября между селами Круглик и Ходосовка, что на Киевщине.
- Шефир не пострадал. Однако ранения получил его водитель, который и ехал за рулем. Его прооперировали.
- Сейчас врачи "Феофании" рассказали, что "его состояние соответствует тяжести ранений, которые он получил. Он продолжает лечение и будет продолжать".
- В полиции назвали 2 версии инцидента: покушение, чтобы давить на руководство государства, дестабилизация политической ситуации.