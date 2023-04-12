В США прокомментировали данные о том, что Египет тайно предоставлял России вооружение
Некоторые медиа утверждают, что Египет мог тайно помогать России. В частности, предоставляя государству-террористке вооружение. В Соединенных Штатах Америки сказали, правда ли это.
Во вторник, 11 апреля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал возможное сотрудничество между Каиром и Москвой. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на запись трансляции брифинга.
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Как отреагировали США
Заметим, что соответствующую информацию о том, что Египет мог тайно поставлять России вооружение, обнародовали в авторитетном издании The Washington Post со ссылкой на "слитые" в сеть документы, якобы принадлежащие американской разведке.
Вместе с тем, Кирби отметил, что Соединенные Штаты не видят данных, подтверждающих, что это правда.
Мы не видели никаких признаков того, что Египет оказывает военную помощь России в виде летального оружия,
– заявил представитель Белого дома.
Кроме того, он подчеркнул, что Каир является важным партнером Вашингтона, в частности по вопросу безопасности. То есть информация о вероятном начале осуществления Египтом военных поставок России нуждается в тщательной проверке.
Отношения между Каиром и Москвой и "утечка данных"
- В The Washington Post отметили, что Египет мог предоставить России до 40 тысяч ракет. В издании убеждены, что президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и отгрузку вооружения во избежание проблем с Западом.
- Кроме того, следует отдельно упомянуть о вероятной "утечке" данных разведки США, ведь это та тема, которая уже около недели номер один среди мировых СМИ.
- Собственно, нельзя пока точно сказать, действительно ли документы Пентагона появились в публичном доступе – этот вопрос выясняют. То есть идет расследование.
- В то же время в Украине считают, что большое количество данных из этого якобы "слива" является откровенной выдумкой. В частности, об этом говорил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.