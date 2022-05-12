Помогите нам выбраться из "Азовстали", – защитники Мариуполя обратились к Илону Маску

Командир морпехов Сергей Волына создал аккаунт в твиттере и обратился к Илону Маску. Герой призвал его помочь защитникам Мариуполя выбраться из "Азовстали".

Волына заметил, что Маск никогда не сдается. Он доказал, что возможно все, а задач, которые нельзя решить, не существует.

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Защитник Мариуполя подчеркнул, что обращается к каждому человеку на планете Земли. Он призвал помочь и сделать так, чтобы Маск увидел это обращение.

Что Волына сказал Маску

Герой заметил: говорят, что Маска телепортировали с другой планеты. Это сделали, чтобы он научил человечество верить в невозможное.

Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из Азовстали в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи,

– обратился Волына.

Командир морпехов подчеркнул, что защитникам Мариуполя нужна помощь сверхчеловека.