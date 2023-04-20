Миллион снарядов для Украины: Эстония присоединилась к инициативе ЕС

Запад продолжает помогать Украине. В частности, правительство Эстонии поддержало решение о предоставлении нашему государству артиллерийских боеприпасов. Эта инициатива является частью программы ЕС по отправке Вооруженным Силам миллиона снарядов.

Чиновники Европейского Союза согласились выделить на вооружение для Украины около миллиарда евро, ведь отдают себе отчет, что снаряды крайне нужны нашей армии для эффективного контрнаступления. Собственно, Эстония отправит Украине 155-миллиметровые боеприпасы.

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В пакете помощи не только снаряды

Отметим, что вместе со снарядами для артиллерии в Таллине согласились предоставить Вооруженным Силам приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.

Эти снаряды являются вкладом Эстонии в инициированное ею соглашение Европейского Союза о совместном отправлении миллиона снарядов в Украину,

– написало одно из эстонских СМИ.

Кроме того, в материале привели слова министра обороны Эстонии Анно Певкура, констатировавшего, что 21 апреля он в немецком городе Рамштайне встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Это мероприятие будет, в частности, посвящено обсуждению оружия, которое ЕС и США могут потенциально предоставить нашему государству.

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Европа не может договориться