Все продумано до мелочей: для освобожденных из плена защитников подготовили специальные наборы

24 сентября 2022 , 21:05
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Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украине удалось вернуть из российского плена 215 защитников, среди которых и защитники "Азовстали". Однако на этом работа государства для них не завершается. Так, бывших военнопленных снабжают наборами вещей первой необходимости.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными представили для ознакомления образцы вещей, которые получают освобожденные из плена защитники.

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Наборы продумали до мелочей

Помощь от государства удобно упакована в небольшой рюкзак и делится на наборы для мужчин и женщин. В частности, в наборах первой необходимости есть :

  • нижнее белье,
  • спортивный костюм,
  • обувь,
  • средства гигиены (щипчики, чтобы обрезать ногти, влажные и сухие салфетки, качественный шампунь, а для женщин — прокладки),
  • продукты питания,
  • телефон и SIM-карта.

Мы понимаем, как важно, чтобы дома тебя встречали с добром и теплом. Вещи в наборе должны быть не только полезными, но и приятными и с заботой о каждой потребности,
– рассказали в Национальном информационном бюро.

Национальное информационное бюро, Минреинтеграции и волонтерские организации таких комплектов сформировали почти 800.

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Автор: Юлія Якубова