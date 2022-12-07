"Уже есть готовый сценарий": что ЕС может сделать, чтобы разблокировать помощь Украине от Венгрии

Венгрия блокирует выделение 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины от ЕС. Однако там уже готов сценарий, как надавить на премьера Виктора Орбана.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Орбан демонстрирует политику элементарного, открытого и жлобского шантажа.

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В ЕС есть механизм, как давить на Орбана

Как отмечает Тизенгаузен, это возмутительно, что некоторые страны могут блокировать решение о вступлении Украины в НАТО или выделении макрофинансовой помощи или другие общеевропейские инициативы.

Блокируешь это. Потом к тебе идут уговаривать. Ты сидишь и ждешь. Или блокируешь санкции против России. К тебе идут на уступки и не вводят тебе потолок цен на российские энергоносители,

– отметил Тизенгаузен.

Он подчеркивает, что шантажисты есть и у ЕС, и у НАТО есть. Поэтому там уже неоднократно говорят, что, возможно, нужно принимать решение не единогласно, а подавляющим большинством и т.п.

У ЕС есть механизм, как давить на Венгрию: смотрите видео

Несмотря на это, ЕС имеет совершенно четкий механизм, как давить на Орбана. Они могут максимально врезать Венгрии всевозможные выплаты. Тогда премьер-министр станет более сговорчивым.

Только вопрос, кто возьмет на себя эту не очень популярную нишу. И объяснит популярно Орбану, что так делать не надо,

– говорит Тизенгаузен.

Венгрия блокирует помощь Украине