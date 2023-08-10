Могут выполнять много задач: как 2 дополнительных установки Patriot улучшат защиту неба Украины

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли, в частности, две пусковые установки Patriot.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Patriot, условно говоря, "конструктор", который можно дополнять разными пусковыми установками и подключать их к общей системе.

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Улучшат действие комплексов Patriot

Также в пусковых установках могут заменяться баллистические ракеты или аэро. Поэтому, предоставление Украине пусковых установок улучшит плотность огня самого комплекса.

Предположим, заметил Свитан, если есть два комплекса, то две пусковые установки увеличат каждый комплекс по меньшей мере на 40 километров, если цели – баллистические, и на 150 километров по некоторым позициям, если это аэроцелли.

В любом случае они улучшат действие комплексов Patriot, которые мы имеем,

– подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт оценил новый пакет военной помощи от Германии: смотрите видео

Наши партнеры по возможности передают нам эти пусковые установки, хотя мы заказываем целые комплексы. По крайней мере, плотность пусковых установок увеличит возможности того комплекса Patriot, который прикрывает некоторые наши позиции.

"А если комплекс прикрывает большой город, то пара пусковых установок может прикрыть дополнительно еще и аэродром, который расположен неподалеку от города. Поэтому даже две эти установки могут выполнять много задач", – подчеркнул Роман Свитан.



Какие возможности есть у ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил 9 августа, что Федеральное Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В новый пакет в частности вошли: