Норвежские чиновники рассказали о преимуществе новой военной помощи для ВСУ. В Осло говорят, что IVECO LAV III очень мобильны и хорошо защищены.

К теме NASAMS для Украины: в США говорят о прогрессе, но без конкретных сроков

Автомобили такого же типа использовали в Афганистане

Бронеавтомобили такого типа использовали норвежские военные в Афганистане. Машины запросила украинская власть и они – не единственная военная техника, переданная Норвегией. Ранее в Украину от Осло поступили бронетранспортеры, ПЗРК и артиллерия.

Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от российской агрессии,
– сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

"Милитарный" рассказал о деталях касательно Iveco LMV. Это – армейский многоцелевой внедорожник с бронированным корпусом.

Бронеавтомобили Iveco LMV: коротко

  • масса автомобиля – 7 тонн,
  • максимальная скорость – 130 километров в час,
  • запас хода – 600 километров,
  • в Вооруженных силах Норвегии было 170 таких авто – это данные на 2016 год.

Читайте также Германия передаст Украине системы радиационной, химической и биологической защиты

Военная помощь Запада для Украины: коротко

Узнайте в видео, какое наступательное оружие получает Украина: