Норвезькі урядовці розповіли про перевагу нової військової допомоги для ЗСУ. В Осло кажуть, що IVECO LAV III – дуже мобільні та добре захищені.

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Автомобілі такого самого типу використовували в Афганістані

Бронеавтомобілі такого типу використовували норвезькі військові в Афганістані. Машини затребувала українська влада і вони – не єдина військова техніка, яку передала Норвегія. Раніше в Україну від Осло надійшли бронетранспортери, ПЗРК та артилерія.

Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від російської агресії,

– повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.

"Мілітарний" розповів про деталі щодо Iveco LMV. Це – армійський багатоцільовий позашляховик із броньованим корпусом.

Бронеавтомобілі Iveco LMV: коротко

маса автівки – 7 тонн,

максимальна швидкість – 130 кілометрів на годину,

запас ходу – 600 кілометрів,

у Збройних силах Норвегії було 170 таких авто – це дані на 2016 рік.

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Військова допомога Заходу для України: коротко

Раніше Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72. На озброєнні країни був 31 такий танк, скільки саме віддали українцям не повідомляють.

США виділили 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів. Мовиться про підготовку у 2023 році.

У Міноборони наголосили, що є шанси, що українські пілоти зможуть опанувати передові західні винищувачі F-16.

Тим часом на фронті вже прекрасно працюють артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Дізнайтесь у відео, яку наступальну зброю отримує Україна: