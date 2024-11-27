Украина может не получить всю обещанную помощь от США, – WSJ

США могут не успеть предоставить Украине всю запланированную военную помощь до завершения срока Байдена. Белый дом не успевает использовать все средства, выделенные Конгрессом.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Пентагон достиг лимита на поставку оружия.

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Байден может оставить часть средств для Украины на рассмотрение Трампу

Администрация Байдена располагает более 6,5 миллиардов долларов для передачи вооружения Украине из запасов армии США. Однако Пентагон сталкивается с лимитом ежемесячных поставок оружия без ущерба для обороноспособности страны.

Логистические проблемы также затрудняют доставку тяжелого оборудования ВСУ.

По подсчетам, для использования всей суммы до 20 января США должны отправлять вооружения на 110 миллионов долларов ежедневно. Это почти невозможно, и неиспользованные средства останутся на усмотрение администрации Трампа, который займет должность после инаугурации.

По данным издания, сейчас администрация Байдена пытается законтрактовать более 2 миллиардов долларов на долгосрочные поставки оружия для Украины и использует 5 миллиардов долларов для пополнения американских запасов.

Однако Пентагон сосредотачивается на передаче более легких для транспортировки боеприпасов и артиллерии. Байден стремится укрепить позиции Украины перед приходом Трампа, который заявлял о намерениях быстро завершить войну.

Среди ключевых решений действующего президента – разрешения на использование ракет ATACMS, передачу противопехотных мин и списание долга.