Защита от мясника Путина: Байден придумал, как США могут помочь Украине
Источник:The White House
Уже длительное время Соединенные Штаты не могут принять финансовую помощь для Киева. Американский президент сказал, что его страна могла бы помочь нашему государству. Однако для этого необходимо кое-что сделать
Во вторник, 26 марта президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина “мясником”. Белый дом сообщил, что соответствующее заявление Байден сделал на встрече с избирателями в штате Северная Каролина.
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Защита Украины от мясника
Джо Байден назвал кремлевского руководителя мясником в контексте разговора о налогах для миллиардеров в Соединенных Штатах.
Он отметил, что если бы этот налог подняли с нынешних 8,2% до 25%, то это позволило бы собрать до 400 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. По его словам, эти средства можно было бы использовать, в частности, и для противостояния российской агрессии.
Мы могли бы сделать так много вещей – последовательных – в частности, наконец обеспечить Украине защиту от этого мясника Путина,
– подчеркнул Байден.
Напомним, что ранее Байден назвал Путина "сумасшедшим с**ым сыном" по вопросу ядерного конфликта.
Байден "полон решимости" в дальнейшем помогать Украине
Американский президент 15 марта подчеркнул, что Конгресс США должен немедленно одобрить двухпартийный законопроект. Речь идет о документе о национальной безопасности. Он предусматривает предоставление Украине финансовой помощи.
Президент США во время своего выступления отметил, что "где бы ни происходило стремление к свободе, где бы ни было призыва к прогрессу, люди во всем мире всегда могут рассчитывать на то, что Ирландия и Соединенные Штаты будут на их стороне".
Обратим внимание, что само мероприятие получило название "Обед друзей Ирландии". И его Джо Байден использовал, чтобы в очередной раз сделать заявление о том, что необходимо поддержать Украину.
Американский лидер подчеркнул, что "полон решимости" в дальнейшем делать собственный вклад в помощь нашему государству. Всех присутствующих он призвал "противостоять Владимиру Путину".
Советник президента США заявил, что Байден ежедневно "борется" за помощь для Украины в размере 60 миллиардов долларов. Салливан убежден в том, что США все же смогут достичь этого.