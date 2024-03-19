США не допустят, чтобы Украина проиграла, – глава Пентагона

Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла России в полномасштабной войне. Коалиция этого не позволит.

Об этом на заседании "Рамштайна" заявил глава Пентагона, передает 24 Канал. Ллойд Остин отметил, условия, в которых ведут бой украинские воины, являются чрезвычайно тяжелыми.

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"Наша коалиция не позволит этого"

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины глава Пентагона отметил, партнеры знают, что условия в которых ведет бой украинская армия, чрезвычайно тяжелые. Добавил, что, к сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников.

Поэтому сегодня наш месседж довольно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит,

– подчеркнул Ллойд Остин.

Глава Пентагона отметил, что Украина может остановить Путина. Однако, Запад должен это обеспечить. Кроме того, чиновник отметил, что военная помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.

Именно поэтому мы будем продолжать оставаться объединенными против Путина. И мы будем сохранять нашу веру, ценности. Мы солидарны с народом Украины,

– подчеркнул министр.

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