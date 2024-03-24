Когда в США смогут проголосовать за помощь Украине: в Палате представителей ответили

Уже в течение длительного времени Конгресс США не может принять решение о предоставлении финансовой помощи для Украины. В Палате представителей объяснили, когда Соединенные Штаты смогут проголосовать за поддержку для нашего государства.

В то же время американский лидер продолжает подчеркивать необходимость помощи Киеву. Так, Байден в очередной раз призвал Палату представителей принять проект, который предусматривает поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

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Когда Конгресс примет решение

Председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что спикер Майк Джонсон намерен вынести голосование законопроект, предусматривающий помощь для Украины после Пасхи.

Это может произойти после празднования Пасхи, что состоится уже в следующем месяце. Заметим, что в Соединенных Штатах Пасху в этом году празднуют 31 марта.

Он (Джонсон – ред.) намерен вынести этот законопроект (с помощью для Украины – ред.) на рассмотрение после Пасхи, и мы работаем над этим законопроектом,

– подчеркнул Маккол.

В частности, на вопрос журналиста, о том, есть ли вероятность, что законопроект примут уже 9 апреля, американский чиновник ответил, что хотел бы, чтобы голосование состоялось "как можно скорее".

"Ситуация в Украине является очень тяжелой. Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, и позволим Путину завладеть Украиной, Молдовой и Грузией, это ослабит США", – добавил Маккол.

Что еще говорят в США относительно помощи Киеву