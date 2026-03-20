Министр обороны США заявил, что боеприпасы, которые призывают отправить в Украину, лучше использовать в собственных интересах. Кроме этого, он в очередной раз обвинил Джозефа Байдена в якобы неправильном распределении вооружения.

Как отметил 24 Каналу майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, американская политическая верхушка сегодня использует тезисы, которые напоминают российские. Например, Кремль убеждает, что воюет не против Украины, а якобы против всего Запада.

Действительно ли США отдали так много оружия Украине?

Сегодня Соединенные Штаты продолжают обвинять во всем предшественников, все проблемы перекладывают на Байдена и его команду. Но на самом деле это лишь проявление слабости и перекладывание ответственности.

На самом деле, когда происходила передача вооружения для Украины со стороны Соединенных Штатов, то для обновления большой части этих запасов выделяли средства из государственного бюджета. То есть можем сказать, что благодаря помощи Украины США смогли перевооружиться и обновить образцы во многих направлениях,

– подчеркнул майор ВСУ.

Американцы пополняли запасы новым вооружением, пополняли свою экономику, ведь запускали в работу огромные оружейные компании, которые фактически производили новые боекомплекты. Поэтому все нынешние упреки со стороны команды Трампа являются безосновательными.

Какие шансы в Украины без помощи США?

Относительно будущей военной помощи, то в этом вопросе следует помнить, что мы не одни. Соединенные Штаты – не единственный партнер Украины. В 2025 году мы наладили хорошие дипломатические контакты со странами Европы, которые готовы нас поддерживать.

Мы открываем совместные предприятия, обеспечиваем возможности привлечения инвестиций в наши оборонные компании. Очевидно, что без США будет сложнее, но мы точно не одни. Более того, наш оборонно-промышленный комплекс разрастается,

– подчеркнул Андрей Ткачук.

Интересно, что в Офисе Президента сообщили, что 50% номенклатуры, которую сегодня используют на фронте, является украинского производства. Это огромная цифра, потому что говорится не просто о вооружении со складов, а именно о новом оружии. Очевидно, что это дроны, ракеты и другие образцы.

"Поэтому, я думаю, мы сможем продолжить сопротивляться, потому что, как становится понятно, война, к сожалению, не закончится в 2026 году. Нам нужно быть крепкими, сильными и дальше противостоять врагу. А ситуация с США может измениться, ведь в ноябре в стране состоятся выборы", – подытожил Андрей Ткачук.

