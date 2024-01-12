Тянут одеяло на себя: на каком этапе голосование за помощь Украине в США
В Конгрессе США продолжаются дебаты относительно пакета безопасности на более чем 100 миллиардов долларов. Большая часть – 61 миллиард – рассчитана на Украину.
Американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус сказал 24 Каналу, что не сомневается в принятии этого законопроекта. Но он спекулятивный, чем пытаются воспользоваться.
Вашему вниманию В США готовят соглашение, которое может разблокировать средства для помощи Украине, – Politico
"Просто продолжается предвыборная кампания и каждый тянет одеяло на себя. Если это касается темы Украины – перетянуть на себя сторонников ее поддержки, если это касается миграционного закона – перетащить на себя сторонников изменений в этом законодательстве", – пояснил Юнус.Кроме помощи Украине, пакет содержит средства для Израиля и Тайваня. Однако самый острый вопрос – укрепление границы с Мексикой.
В США приблизились к соглашению
В Politico со ссылкой на сенатора Джеймса Ленкфорда сообщили, что республиканцы и демократы приблизились к принятию соглашения по пакету безопасности. Возможно, до 14 января его текст уже опубликуют.
Время есть. Как только вся эта тема выйдет на финишную прямую, они никуда не денутся и примут этот закон,
– подчеркнул Юнус.
В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что срок принятия помощи для Украины зависит не только от решения границы с Мексикой. Мол, нужно также объяснение, какая конечная цель Украины и как ответственно будут относиться США к расходу своих ресурсов.
Помощь США для Украины: последние новости
- Во время экономического форума в Давосе представители США будут обсуждать с Владимиром Зеленским военную стратегию на 2024 год. От этого будет зависеть помощь Украине.
- В то же время, от помощи Киеву будут зависеть его успехи на фронте. Как известно, промедление Запада стало одной из основных причин того, что наступательная кампания в 2023 году пошла не по плану.
- Тем временем США официально остановили военную помощь Украине. Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что пауза будет продолжаться до принятия нового финансирования.