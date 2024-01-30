Великобритания хотела предоставить Украине снаряды, изготовленные в Японии: WSJ о том, почему план не сработал

Великобритания планировала передавать нашему государству больше снарядов путем снабжения 155-миллиметровыми боеприпасами, которые должны были производиться в Японии. Впрочем, известно, что этот план приостановлен.

Как отмечает WSJ, согласно предложенной инициативе, японская компания должна была производить 155-миллиметровые артиллерийские снаряды по лицензии британской BAE Systems. Позже это вооружение должны были отправлять в Великобританию.

Смотрите также Япония продолжит оказывать помощь для Украины

Британия планировала передавать вооружение Украине

В декабре 2023 года японское правительство заявило, что позволит отправлять оружие, произведенное в Японии по лицензии иностранных государств, в страну, выдавшую лицензию. Японско-британский план по артиллерийским снарядам был связан именно с этим решением.

По информации издания, эта инициатива приостановлена. Вероятной причиной является отсутствие совместимости между снарядами и пушками разных производителей.

155-миллиметровый снаряд был распространен как артиллерийский стандарт в странах Организации Североатлантического договора и союзниках группы, позволяя странам работать с оружием и боеприпасами друг друга. На практике они не всегда совместимы,

– говорится в материале WSJ.

Как отмечает издание, хотя и большинство снарядов можно использовать с пушками других стран, различные протоколы безопасности означают, что они могут нуждаться в испытаниях перед тем, как их можно будет признать совместимыми.

В то же время отправлять снаряды Украине непосредственно Япония не может из-за запрета экспорта оружия странам, участвующим в военном конфликте.

Япония разрешила экспорт компонентов Patriot в Европу