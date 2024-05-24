В Великобритании заявляли, что Китай работает над передачей летального оружия России. В МИД Китая высказались относительно этих слов.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин обвинил министра обороны Британии Гранта Шеппса в том, что тот "раздувает огонь против Украины". Кроме того, китайский представитель отметил, что с заявлениями Шеппса якобы не согласились и США.

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В Китае высказались о передаче оружия России

Вэньбин отметил, что МИД Китая осуждает безосновательное и безответственное обвинение Китая британским политиком. По словам представителя китайского министерства, эти замечания со стороны Великобритании даже не были поддержаны ее "близким союзником", очевидно, имея в виду Соединенные Штаты.

Позвольте мне четко сказать, что Великобритания, а не Китай, раздувает огонь против Украины. Сообщается, что два года назад, когда Россия и Украина были близки к соглашению о прекращении конфликта, именно Великобритания, среди других, бросилась на пути, чтобы остановить его, и с тех пор конфликт продолжается,

– цинично заявил Вэньбин.

Представитель МИД Китая также отметил, что, как и Пекин, международное сообщество настойчиво пытается "охладить ситуацию", а британская сторона "снова сделала безответственные замечания, что вызывает тревогу".

"Что мы хотели бы сказать британскому политику, так это то, что обвинения Китая не поможет Британии выйти из сложного положения в отношении Украины. Тем более это не решит сложные внутренние проблемы Соединенного Королевства. Вместо того чтобы лживо обвинять Китай, почему бы не рассмотреть роль Великобритании в вопросе Украины?" – спросил китайский представитель.

Вэньбин также настойчиво заявил, что Китай "был и будет оставаться на стороне мира и диалога". По словам представителя, страна будет продолжать "упорно работать над продвижением мирных переговоров" и "противостоять разжиганию огня". При этом Пекин хочет отстаивать свои законные права и интересы.

В Британии говорили, что Китай работает над передачей оружия России