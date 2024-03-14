У Байдена еще остался ресурс для помощи Украине: о каких суммах говорится

Джо Байден имеет еще примерно 3,5 миллиарда долларов для помощи Украине. Эти деньги он может направлять без демократов или республиканцев.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что администрация президента США может сама распоряжаться деньгами. Он добавил, что средства напрямую не передают.

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"Вопрос здесь – как Пентагон оценивает стоимость этой боевой техники. Они могут оценивать эту стоимость гораздо, честно говоря, дешевле, чем они сейчас оценивают", – сказал Эпштейн.

По его словам, примерно год назад там обнаружили 6 миллиардов долларов разницы. Мол, некоторое оружие переоценивали. По мнению исполнительного директора Renew Democracy Initiative, такая очень сложная бухгалтерия может еще и помочь Украине.

Сколько должен стоить танк, который сидел в пустыне 30 лет? Не очевидно, какая цена этого танка. Пентагон может сказать, что, мол, поскольку Америка вряд ли его когда-то будет использовать в войне, будет стоить гораздо меньше,

– отметил Уриэль Эпштейн.

Дополнительный источник помощи

Есть еще один источник денег, который американское правительство имеет право использовать без республиканцев. Это замороженные российские активы. Эпштейн отметил, что у США есть 7 миллиардов долларов россиян. Эти деньги в банках. Джо Байден только должен их конфисковать и передать Украине.

"Президент имеет абсолютное право это сделать, и ему не нужен Конгресс, чтобы это выполнить", – убежден исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Эпштейн добавил, что несколько недель назад министр финансов США Джанет Йеллен поддержала использование замороженных российских активов для помощи Украине. Последние два года она была против этого.

"Похоже, большинство администраций поддерживают эту идею. Но сейчас они ждут европейцев. Они говорят, что "мы можем это сделать только тогда, когда европейцы также согласятся это одновременно делать". Мы считаем, что Америка должна это сделать первой", – отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Мол, именно тогда и Европа выполнит этот шаг. Это, убежден Уриэль Эпштейн, в лучшем случае может произойти не раньше апреля.

Помощь для Украины от США