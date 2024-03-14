Про це 24 Каналу розказав виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що адміністрація президента США може сама розпоряджатися грошима. Він додав, що кошти напряму не передають.
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"Питання тут – як Пентагон оцінює вартість цієї бойової техніки. Вони можуть оцінювати цю вартість набагато, чесно кажучи, дешевше, ніж вони зараз оцінюють", – сказав Епштейн.
За його словами, приблизно рік тому там виявили 6 мільярдів доларів різниці. Мовляв, деяку зброю переоцінювали. На думку виконавчого директора Renew Democracy Initiative, така дуже складна бухгалтерія може ще й допомогти Україні.
Скільки має коштувати танк, який сидів у пустелі 30 років? Не очевидно, яка ціна цього танка. Пентагон може сказати, що, мовляв, оскільки Америка навряд чи його колись користуватиме у війні, коштуватиме набагато менше,
– зазначив Уріель Епштейн.
Додаткове джерело допомоги
Є ще одне джерело грошей, яке американський уряд має право використовувати без республіканців. Це заморожені російські активи. Епштейн зауважив, що у США є 7 мільярдів доларів росіян. Ці гроші у банках. Джо Байден лише має їх конфіскувати та передати Україні.
"Президент має абсолютне право це зробити, і йому не потрібний Конгрес, щоб це виконати", – переконаний виконавчий директор Renew Democracy Initiative.
Епштейн додав, що кілька тижнів тому міністерка фінансів США Джанет Єллен підтримала використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Останні два роки вона була проти цього.
"Схоже, більшість адміністрацій підтримують цю ідею. Але зараз вони чекають на європейців. Вони кажуть, що "ми можемо це зробити лише тоді, коли європейці також погодяться це одночасно робити". Ми вважаємо, що Америка має це зробити першою", – наголосив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.
Мовляв, саме тоді і Європа виконає цей крок. Це, переконаний Уріель Епштейн, у кращому випадку може статися не раніше квітня.
Допомога для України від США
- Майк Джонсон заявив, що Палата представників готує власний проєкт, що передбачає підтримку української держави. За словами спікера Палати представників, він суттєво відрізнятиметься від того, який ухвалив Сенат. Так Україні можуть запропонувати підтримку у форматі кредиту або ленд-лізу. Така пропозиція спрямована захистити інтереси платників податків у США.
- Також була заява про створення інструменту, який міг би дозволити конфіскацію суверенних активів Росії та передачу коштів до фонду, аби підтримати українську державу.
- Тим часом США оголосили новий пакет допомоги для України. Це перша допомога від країни у 2024-му році. Сума – 300 мільйонів доларів. Туди увійдуть, зокрема, артснаряди, боєприпаси для HIMARS та ракети для ППО. Аби профінансувати пакет, використали кошти, які раніше схвалив Конгрес США.
- Тим часом американець подав петицію, яка спрямована на те, аби проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона. Конгресмен почав збирати підписи під цим документом.
- Зазначимо, що Джонсон відмовляється виносити на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Спікер Палати представників хоче, аби за проєкт закону голосували у прив'язці до коштів, які спрямовані для охорони кордонів США.