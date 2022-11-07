Могут ли США прекратить помощь Украине после победы Республиканской партии
Марджори Тейлор Грин высказалась о поддержке Украины. Представитель республиканцев заявила, что в случае победы ее партии на выборах в Конгресс США Украина не получит ни копейки помощи.
Такие заявления свидетельствуют о том, что не все в США поддерживают Украину так, как нам бы этого хотелось. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Валерий Дымов.
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Член Палаты представителей от Республиканской партии также упрекнула своих соперников-демократов за то, что их якобы больше волнуют проблемы Украины, чем США.
По словам политолога, Марджори Тейлор Грин, которая сама баллотируется в Конгресс, сказала то, что хотят услышать ее избиратели.
Политики не делают таких заявлений перед выборами, если они не популярны среди их электората,
– заметил Дымов.
Заявление Грин как свидетельство раскола в американском обществе
По мнению политолога, проблема не в самой Грин, а в той части Республиканской партии, к которой она принадлежит. Эта группа республиканцев активно поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа, у которого достаточно пророссийская позиция.
Это отражение того, что сделала Россия, расколов американское общество еще до выборов Трампа. Также есть сам Трамп, который никогда не признает, что победа на выборах президента в 2016 году досталась ему с помощью Москвы,
– отметил Дымов.
"Это часть стратегии России"
Он добавил, что единомышленники экс-президента США будут критиковать демократов и их политику. Ведь они делают ставку на президентские выборы 2024 года и снова хотят вернуть к власти Дональда Трампа.
Это также часть той стратегии, которую реализует Россия, и дальше раскалывая все мировое общество,
– добавил политолог.
Кроме того, трамписты играют именно на тему войны в Украине. По словам Дымова, в некоторых странах, в том числе и в США, много людей, которых пугает само слово "война".
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"Марджори Тейлор Грин, к большому сожалению, имеет сегодня немного больше поддержки, чем ее конкурент из Демократической партии", – отметил Дымов.
Он добавил, что это также "часть великой войны, которую ведет Россия против Украины и всего цивилизованного мира".
Будут ли США поддерживать Украину в случае победы на выборах республиканцев
Дымов считает, что такие заявления со стороны республиканцев должны действительно беспокоить Украину. В то же время, даже если Республиканская партия победит на выборах в Конгресс США, все будет зависеть от ситуации в самой партии. Ведь там есть не только поклонники Трампа.
Лидер республиканского меньшинства в Конгрессе сейчас говорит о том, что поддержка Украины будет продолжаться. Более того, есть часть республиканцев, которые сейчас говорят, что США мало сделали для Украины,
– сказал политолог.
По его словам, традиционно республиканцы до прихода к власти Трампа были гораздо более антироссийскими, чем даже демократы.
"В программе республиканцев есть несколько страниц текста по отношению к России и поддержке Украины. В программе демократов же появилось лишь немного информации об этом перед выборами Байдена", – отметил Димов.
Как должна действовать Украина в случае победы республиканцев
Политолог добавил, что победа на выборах республиканцев не будет означать сразу радикальное изменение курса США.
Я думаю, что после выборов мы все-таки и дальше будем получать американскую помощь. Ведь американские ответственные политики прекрасно понимают причину всех проблем, в том числе и внутриамериканских.
– сказал Дымов.
Он добавил, что сейчас республиканцы не смогут признать раскол американского общества и роль России. Однако Украине нужно искать тех ответственных людей, которым можно достучаться, и говорить именно с ними.
Валерий Дымов рассказал, чего Украине ждать после выборов в Конгресс США
Ситуация перед выборами в США: коротко
- 8 ноября 2022 года состоятся выборы в Палату представителей США. Так что украинцы беспокоятся, не изменится ли поддержка Штатов, если большинство в Палате получат республиканцы.
- По информации The New York Times, Россия активизировала свои боты, чтобы повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США. Кремль хочет вывести вперед республиканцев и снизить объемы помощи для Украины.
- Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября побывал с визитом в Киеве. Он пообещал, что США будут поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов в Конгресс США.