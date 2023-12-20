Сработает инстинкт самосохранения: почему США важно одобрить дальнейшую помощь Украине
В Конгрессе США не успеют выделить средства Украине до конца 2023 года. Белый дом добился прогресса в переговорах с республиканцами, поэтому надеется на одобрение помощи в январе 2024 года.
Политолог-международник Руслан Осипенко на 90% уверен, что США предоставят деньги нашему государству. Об этом он рассказал 24 Каналу, добавив, что вопрос даже не в помощи Украине. Речь идет о сохранении ведущей роли Америки в мире.
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"Если проиграет Украина – это будет третий проигрыш подряд американцев за границей. Они проиграли Ирак, проиграли Афганистан. И если они проиграют сейчас в Украине, то уже Америке будут диктовать условия – как ей жить и что делать", – подчеркнул политолог-международник.
Вероятно, у американцев сработает инстинкт самосохранения. Так как в Украине решаются вопросы будущего Соединенных Штатов Америки и ее рядовых граждан. Учитывая это, рано или поздно в Сенате проголосуют о выделении средств Украине.
Противостояние Байдена и Трампа
По предположению Осипенко, затягивание с одобрением помощи Украине связано даже не в межпартийных столкновениях – республиканцев и демократов. Речь идет о более глобальном, а именно персональном противостоянии Джо Байдена и Дональда Трампа.
Трамписты в предвыборной гонке пытаются нанести поражение демократам по любым важным вопросам. К примеру, с 25 октября палату представителей Конгресса возглавил республиканец Майк Джонсон, который решает ставить на голосование те или иные вопросы. Обычно то, что предлагает демократическая партия, подвергается критике и затягивается на долгий период для обсуждений.
Помощь Украине объединяла две партии и две палаты, объединяла американцев. Трамписты поняли, что вопрос чрезвычайно важен для действующей администрации, избрали его дискуссионным и развернули на 180 градусов дискуссию. Начали связывать с внутренними вопросами, что сначала нам помощь, а затем Украине или другим странам,
– отметил Руслан Осипенко.
Причиной блокирования помощи Украины со стороны республиканцев есть их стремление усилить границу с Мексикой. Именно в вопросе границы и миграции республиканцы и демократы не могут прийти к согласию.
Помощь США Украине: главное
- Еще в октябре Белый дом обнародовал запрос в Конгресс США с финансированием пакета помощи на общую сумму 106 миллиардов долларов, который предусматривает большую часть поддержки Украины, а также для реагирования на ситуацию в Израиле и другие актуальные потребности.
- 6 декабря законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Конгрессе США из-за требований республиканцев относительно более жесткой миграционной политики.
- Перед голосованием президент США Джо Байден призвал Сенат срочно принять пакет помощи Украине. По его словам, если республиканцы не выделят средства нашему государству, то Владимир Путин захватит Украину и не остановится на этом – он будет идти дальше на государства НАТО, а США будут вынуждены отправлять американские войска воевать с российскими.
- 18 декабря издание The Hill отметило, что республиканцы и демократы в Сенате Соединенных Штатов сообщили о позитивных изменениях в переговорах по безопасности границ, что стало основой для принятия решения о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню.