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21 января 2025, 14:54
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Указ о приостановлении международной помощи от США: в ЦПД сказали, повлияет ли это на Украину

Виктория Кульженко

Дональд Трамп после инаугурации уже подписал ряд своих указов. Один из них предусматривает приостановление помощи.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что указ о приостановлении помощи не повлияет на Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Указ не об Украине

Коваленко отметил, что подписанный президентом США указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине.

Это все о других вещах,
– подчеркнул он.

Ранее велись дискуссии относительно того, что будет с помощью Украине, когда Трамп вернется к власти. Однако Трамп даже не упомянул об Украине в инаугурационной речи.

В частности, Трамп подписал указ о выходе страны из состава Всемирной организации здравоохранения.

Среди причин – недовольства действиями ВОЗ во время пандемии COVID-19, отсутствие необходимых реформ и непропорциональные финансовые взносы. Стоит отметить, что предыдущая администрация Трампа уже выходила из организации в 2020 году во время пандемии.