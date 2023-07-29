Для союзников помощь Украине стоит гораздо меньше, чем кажется: как это работает

Совместные усилия, приложенные западными демократиями для поддержки Украины после полномасштабного вторжения России, вызывают восторг. В настоящее время 32 страны оказали военную помощь, некоторые из них – в объеме 0,5 – 1% своего ВВП в 2022 году. Однако некоторые наблюдатели начали говорить, что партнеры тратят слишком много средств на военную поддержку Украины.

Мол, их экономика страдает ускорением инфляции и замедлением экономического роста. Наше исследование показало, что международная помощь Украине, помимо приближения победы и, наконец, обеспечения "дивидендов мира" для всего мира, стоит нашим союзникам гораздо меньше, чем кажется с первого взгляда.

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Военная помощь Украине: Марафон партнерства

В условиях агрессивных действий России военная помощь Украине с 2014 по 2021 год оставалась относительно скромной. К началу полномасштабной войны в 2022 году США, например, предоставили пособия на поддержание безопасности Украины не более чем на 2,5 миллиарда долларов. Отчет парламента Великобритании о военной помощи Украине в 2014 – 2021 годах констатирует, что британское правительство за период 2015 – 2017 годов, кроме разнообразного обучения, предоставило Украине нелетального военного оборудования на сумму всего 2,2 миллиона фунтов.

Уже после того, как Россия в 2021 году начала активно накапливать свои войска у границы, Великобритания и Украина подписали межправительственное рамочное соглашение о содействии совместным проектам по развитию военно-морских мощностей Украины, на которые было выделено 1,7 миллиарда фунтов.

Ситуация в корне изменилась после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, хотя западные партнеры еще некоторое время привыкали к мнению о необходимости поддержки Украины оружием. Согласно оценкам Кильского института мировой экономики, общие обязательства по военной помощи Украине в течение 2022 года достигли примерно 66,5 миллиарда. Эта сумма включает стоимость обещанного оружия, обучения, вспомогательных услуг и финансирования для закупки товаров военного назначения.

Хотя цифры кажутся впечатляющими, особенно по сравнению с размером экономики Украины и предыдущими пакетами помощи, это составляет лишь около 5% совокупных расходов на оборону стран-доноров в 2022 году по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (далее – SIPRI).

В то же время, существует значительное различие в объемах помощи Украине среди партнеров по сравнению с их валовым внутренним продуктом и оборонными бюджетами. В частности, страны, испытывающие непосредственную угрозу от России, в первую очередь Латвия и Эстония, выделили значительно большую часть своих ресурсов в военную поддержку Украины.

Цена проигрыша Украины в войне будет огромной. Кроме миллионов утраченных жизней, это приведет к дальнейшим войнам в Европе и других частях света. Ведь цель России – восстановить Российскую империю в границах СССР, а возможно и вне их.

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Другие авторитарные режимы (с явной или скрытой поддержкой России и Китая) также будут поощрены нападать на своих соседей. С экономической точки зрения это приведет к потере "мирных дивидендов" и резкому падению мирового благосостояния в предстоящие десятилетия.

Следовательно, помощь Украине победить как можно быстрее будет способствовать безопасности и экономическому росту в долгосрочной перспективе. Впрочем, и в краткосрочной перспективе военная помощь Украине будет стимулировать экономический рост, а соответственно будет гораздо менее затратной, чем можно предположить, глядя на суммы обязательств.

Экономический эффект домино

В экономической сфере пословица "Как окликнешь, так и отзовется" справедлива в буквальном смысле. Значительная часть каждой гривни, израсходованной правительством, как правило, оседает внутри страны, создавая основу для концепции фискального мультипликатора – отношение изменения объемов ВВП к объему государственной интервенции.

Расходы на оборону также не изолированы от экономики: некоторые исследователи утверждают, что для этого вида государственных расходов характерен положительный и продолжительный мультипликатор. Это означает, что каждая денежная единица, израсходованная в оборонном секторе, имеет потенциал генерировать дополнительный ВВП через разные каналы.

Мы обнаружили, что увеличение военных расходов стран-доноров на 1 доллар связано с увеличением производства на 0,65 доллара в течение того же года, когда происходят военные расходы. Ожидается, что наибольшее влияние расходов на оборону окажется за 1 – 2 года и достигнет 0,79 – 0,87 доллара. Хотя кумулятивное влияние полностью не исчезнет даже спустя 5 лет после осуществления расходов.

Некоторые исследования последовательно показывают, что мультипликаторы, связанные с инвестиционными расходами, значительно выше, чем мультипликаторы, связанные с потребительскими расходами.

Передавая оружие Украине наши партнеры обновляют свой арсенал и расширяют военную инфраструктуру. Поэтому можно ожидать, что доля инвестиций в оборонных расходах партнеров будет значительна.

Более того, многочисленные исследования подчеркивают существование высших фискальных мультипликаторов в периоды экономической рецессии, которую многие прогнозисты рассматривают как ключевой риск для мировой экономики в обозримом будущем.

Итак, в экономическом аспекте военная помощь Украине – это не потери стран-доноров. Рост военных расходов в странах-партнерах в 2022 году будет генерировать дополнительный ВВП по меньшей мере в последующие 5 лет. Это частично компенсирует их расходы в поддержку Украины.

Больше, чем числа: дополнительные преимущества усиления обороноспособности Украины

Есть еще ряд прагматических причин поддержать Украину оружием и другими товарами и услугами, связанными с обороной. Эти эффекты второго порядка возможно сложнее оценить количественно, но их значимость не стоит недооценивать.

Обмен военным опытом. Несколько высокопоставленных военных из стран НАТО подчеркнули, что украинская армия стала самой опытной военной силой, по крайней мере, на европейском континенте. Партнеры Украины расширили существующие и открыли новые учебные программы для украинских военных с начала 2022 года.

Например, миссия военной помощи ЕС, созданная в ноябре прошлого года, призвана подготовить до 15 000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины в течение 2 лет. В ходе таких учебных программ происходит и обмен опытом, поскольку военные армии союзников также учатся в украинских защитников.

Эти знания повышают безопасность стран НАТО, что может снизить их премии за риск.

Лучшее распределение ресурсов в оборонном секторе после испытаний образцов вооружения в боевых условиях. Недавний успешный перехват якобы "непобедимых" ракет "Кинжал" системами противоракетной обороны Patriot, созданными несколько десятков лет назад, и другие подобные случаи предоставляют коалиции западных стран ценную информацию о преимуществах и ограничениях их арсенала.

Такая информация позволяет постоянно усовершенствовать и обновлять будущие оборонные стратегии. В частности, определение наиболее эффективного оружия среди того, что страны-партнеры передают Украине, позволит им сконцентрироваться на производстве именно таких видов вооружений при модернизации их армий. Это позволит унифицировать арсеналы разных стран и использовать соответствующую экономию на масштабах.

Импульс для крупных оружейных экспортеров. Успех на поле боя оружия, производимого странами НАТО и их союзниками, может сыграть ключевую роль в обеспечении новых контрактов для соответствующих компаний ВПК. Поскольку преимущество этого оружия становится все более очевидным, цены акций крупных производителей вооружения подскочили с начала полномасштабного вторжения.

Так, в период с 18 февраля 2022 года по 12 июня 2023 года цены акций крупнейших компаний союзников в соответствии с данными SIPRI выросли от 18% до 62%. Для сравнения, за тот же период S&P 500 снизился на 0,2%, а ключевой британский индекс FTSE 100 вырос всего на 0,8%.

Спрос на продукцию этих компаний вырастет не только из-за того, что союзники Украины будут модернизировать свое вооружение одновременно с предоставлением не очень нового оружия Украине, но и из-за того, что некоторые страны откажутся от закупки российского оружия в пользу западного.

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Например, Индия в 2018 – 2021 годах закупила около 44% своего импортного оружия в России (данные SIPRI). Поскольку некоторые соглашения по поставкам оружия, которые Россия заключила до полномасштабного вторжения, значительно просрочены и даже остановлены, Индия активно диверсифицирует импорт оружия.

По нашему мнению, она скорее перейдет на оружие западного производства, а не китайского. Действительно, несколько месяцев назад Индия и Италия подписали меморандум о сотрудничестве.

Высшие инвестиции в исследования и разработки (R&D). Как метко, хотя и несколько цинично, заметил британский журнал The Economist: "Война станет боевой лабораторией для испытания новых идей" Действительно, необходимость обновления арсенала должна стимулировать научно-исследовательскую деятельность, которая может способствовать долгосрочному росту производительности – и не только в оборонной отрасли.

Да, Steinwender et al показали, что для стран ОЭСР, в которые входят большинство союзников Украины, рост исследований и разработок в сфере обороны на 10% ведет к увеличению затрат на исследования и разработки в частном секторе на 4% с эффектом переноса (spillover) между странами.

Многие научно-исследовательские проекты реализуются совместно с несколькими странами. К примеру, ракеты Storm Shadow, которые оказались очень эффективным оружием в руках украинских защитников, стали результатом сотрудничества Великобритании и Франции. Ранее в этом году Япония, Великобритания и Италия объявили о создании совместного проекта по разработке истребителей нового поколения.

Чем больше будет возникать таких инициатив, тем более мощным будет эффект переноса технологий между странами и отраслями, что усилит экономические связи и повысит производительность.

Так сколько стоит поддержка Украины

В течение многих лет Россия испытывала существующую структуру мировой безопасности на прочность, но 24 февраля 2022 она полностью разрушила эту структуру. Учитывая нынешний решающий этап в истории человечества, партнеры Украины больше не могут позволить себе игнорировать изменения в архитектуре мировой безопасности.

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Первое вторжение России в Украину в 2014 году не дало необходимого толчка для усиления обороноспособности в мире. Большое количество стран-членов НАТО, в том числе такие ключевые страны, как Германия, Франция и Нидерланды, не достигали установленного Альянсом минимального порога расходов на оборону на уровне 2% ВВП за последнее десятилетие. Такое повсеместное самоуспокоение по поводу рисков, которые создает Россия, также привело к ограниченной военной помощи Украине в течение 2014 – 2021 годов.

Цена создания новой структуры глобальной безопасности чрезвычайно высока. Согласно моделированию журнала The Economist, по причине вторжения России в Украину и роста напряжения между Китаем и Тайванем глобальные расходы на оборону могут вырасти на 200 – 700 миллиардов долларов (9 – 32%) в год.

Однако либеральные демократии могут уменьшить свои общие будущие расходы, предоставив Украине оружие и финансовую помощь в этот судьбоносный момент. Цена сдерживания российских войск в Украине значительно меньше той, которую должен был бы заплатить Запад, если бы Украина потерпела поражение.

Фактически, наш анализ показывает, что стоимость поддержки Украины для западных экономик намного меньше объявленных сумм из-за эффекта мультипликатора и ряда положительных экстерналий. Пока ключевые партнеры Украины, кажется, начали это понимать.

Вспоминая обращение президента Владимира Зеленского к парламенту США, спикер Конгресса Нэнси Пелоси подчеркнула, что оказание поддержки Украине – "это не о благотворительности; речь идет о безопасности". Действительно, укрепление возможности Украины в этот решающий момент не только гарантирует долгосрочный мир на европейском континенте, но и может удержать других диктаторов, особенно обладающих ядерным оружием, от ведения жестоких войн против своих соседей.

Сейчас перед Западом встает такой вопрос: какова приведенная стоимость долгосрочной безопасности для вас?