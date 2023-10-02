ЕС приближается к "критическому моменту", – глава МИД Литвы сделал заявление о поддержке Украины

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз переживает критический момент после того, как политические подвижки в США и Словакии поставили под угрозу одностороннюю поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российской агрессии.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что представители ЕС из всех 27 государств-членов встретились в Киеве в понедельник, чтобы отправить "хрустально-четкое сообщение о том, что Европа с Украиной".

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"Эти события посеяли сомнения"

Недавно законодатели США решили не включать просьбу о помощи Украине на 6 миллиардов долларов в промежуточный законопроект, разработанный во избежание прекращения работы правительства.

В то же время популистская партия бывшего пророссийского премьер-министра Словакии Роберта Фицо победила на парламентских выборах в стране. Фицо выступал за прекращение помощи Украине и блокирование заявки Киева на вступление в НАТО.

Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что эти события "посеяли сомнения" относительно поддержки блоком Украины.

Многие сообщения, отправленные из Брюсселя, Вашингтона или других мест, способны посеять сомнения в серьезности наших намерений. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча сможет это исправить и отправить кристально-четкое сообщение о том, что Европа с Украиной к этой победе,

– сказал он.

Министры иностранных дел Франции, Ирландии и Румынии также подтвердили свою поддержку Киеву. Глава МИД Франции Катрин Колонна предупредила Россию не рассчитывать на "усталость" стран Евросоюза относительно поддержки Украины.

Ее коллега из Румынии Луминица Одобеску заявила, что страна будет поддерживать Украину в экспорте зерновых, и отметила губительное влияние вторжения на глобальную продовольственную безопасность.

А министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин выразил надежду, что чиновники ЕС найдут "стабильный подход к поддержке Украины в долгосрочной перспективе".

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