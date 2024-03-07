Макрон заявил лидерам партий Франции, что нет "никаких красных линий" в поддержке Украины

Утром 7 марта Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий Франции. Он рассказал им о ситуации на поле боя в Украине и том, какой он видит поддержку Киева со стороны Парижа.

Журналисты пообщались с лидером коммунистов Фабьером Русселем и лидером ультраправого “Национального объединения” Джорданой Барделлой. По их словам, Макрон подтвердил, что у него отсутствуют намерения устанавливать "никакие ограничения" или "никакие красные линии" в вопросах поддержки Украины со стороны Франции.

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Макрон заявил о мобилизации ресурсов

Между тем Марин Тонделе, глава французских "Зеленых" после общения с президентом Макроном отметила, что "установление ограничений для нас самих" даст "сравнительное преимущество" для российского президента Владимира Путина.

Президент очень серьезно говорил о необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине,

– отметил Бертран Панше, один из присутствующих на встрече политиков.

Также на условиях анонимности несколько других присутствующих заявили, что Эммануэль Макрон во время встречи "с картами в руках" объяснял, какими могут быть риски, если Украина отойдет от линии фронта, позволив продвинуться войску России.

Он объяснил нам, по сути, что как только мы поддержим Украину, но начнем говорить, что ограничиваем себя, Владимир Путин, скорее всего, будет иметь успех,

– отметил один из собеседников издания.

Обратим внимание, что на Елисейских полях еще не комментировали встречу, которая состоялась между Эммануэлем Макроном и лидерами политических партий Франции.

В то же время напомним, что Эммануэль Макрон 17 февраля поручил правительству "сделать заявление перед парламентом", которое касается двустороннего соглашения по безопасности, которое Франция и Украина подписали. Также они должны были доложить о ситуации внутри нашего государства, после чего должны были быть "дебаты и голосования".

Напоследок обратим внимание на резонансное заявление, сделанное более недели назад Эммануэлем Макроном. Он говорил о возможности отправки в Украину войск Запада.

Правда, позже он уточнил свои слова. Как отметил президент Франции, это не означает, что рассматривают возможность отправки западных войск в Украину в ближайшем будущем. В то же время следует понимать, что это дает начало дискуссии и размышлениям о том, что еще можно сделать, чтобы поддержать наше государство.