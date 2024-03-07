Пентагон призвал одобрить помощь Украине: Белый дом может перенаправить пока лишь 200 миллионов

Пентагон, как и администрация Джо Байдена, призывает Конгресс принять пакет помощи, включающий 60 миллиардов долларов для Украины. Нашему государству сейчас необходимы эти средства.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер. В то же время Соединенные Штаты рассматривают другие временные варианты поддержки, пока пакет помощи не будет принят.

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Задержки помощи и другие пути

Патрик Райден заявил, что Пентагон продолжает призывать Конгресс как можно быстрее принять законопроект с дополнительным финансированием, содержащий помощь для Украины. Он отметил, что Украине "нужны все ресурсы, заложенные в этом пакете".

На самом деле нет другого способа полностью удовлетворить потребности Сил обороны Украины на поле боя,

– констатировал представитель Пентагона.

В то же время издание Bloomberg пишет, что Белый дом рассматривает возможность привлечения 200 миллионов долларов для Украины, которые были заложены на финансирование армии США, пока большой пакет не принят.

Отмечается, что эти средства могут использовать для оплаты критически важного оружия, боеприпасов и другого оборудования. Причиной такого решения является то, что Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, тогда как россиянам за последнее время удалось достичь небольших продвижений.

Окончательное решение по такому формату помощи на фоне задержек в Конгрессе еще не принято. Администрация Джо Байдена сосредоточена на том, чтобы призвать Палату представителей США принять проект закона. Там верят, что в случае вынесения его на голосование, помощь будет принята.

США и помощь Украине