Джонсон умело сыграл роль посредника: благодаря чему США одобрили помощь Украине

Соединенные Штаты Америки приняли долгожданную помощь Украине. Важную роль в этом сыграл дипломатический фронт, в частности, Президент Украины, но это, к сожалению, не было определяющим фактором для принятия решения.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что этот законопроект стал результатом кулуарных договоренностей между действующим президентом США Джозефом Байденом и его предшественником Дональдом Трампом.

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Роль Джонсона одна из главных

Президент Владимир Зеленский начал переговоры по оказанию помощи еще с сентября 2023 года, когда он вместе с Байденом выступал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, после того совершал визит в Вашингтон, где встречался с конгрессменами за закрытыми дверями– этот визит был тяжелым.

Я хорошо помню, что было много таких дипломатических сдержанных комментариев, но уже тогда были первые сигналы, что все может быть не гладко,

– сказал Клочок.

Америка пережила чуть ли не впервые за последние десятилетия серьезный политический кризис. Катализатором этого кризиса стал бывший президент США Дональд Трамп, который стремится снова занять этот пост, а спикер Палаты представителей Майкл Джонсон действует в тесной синергии с ним.

Однако нужно отдать ему должное. Джонсон сумел сыграть очень красивую политическую партию. К несчастью, ценой жизней многих украинцев, но для американцев внутренняя политика гораздо важнее,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Украина стала заложником этих политических баталий. Трампа определяющим для принятия решения была внутренняя ситуация в США. Ведь так же он очень долго оттягивал принятие бюджета.

Только когда Трамп публично сказал, что можно уже голосовать, когда было понятно, что документ согласован с демократами, когда Джозеф Байден сказал, что готов подписать– это показало то, что этот законопроект стал результатом кулуарных договоренностей между действующим президентом и предшественником его Дональдом Трампом. Майк Джонсон здесь сыграл роль посредника, но умело.

Надо уже работать над новым пакетом

Уже от отдельных республиканцев раздаются заявления, мол, Украине не стоит рассчитывать на еще какую-либо помощь от США, потому что эта будет последняя. Конечно, это только мнение отдельного сенатора, но учитывая то, что осенью все перезагрузится, это действительно создает для нас очень серьезные вызовы.

Поэтому нужно работать с республиканцами и демократами, Трампом и Байденом в равной степени. Если Байден более или менее прогнозируем, то с Трампом очень сложно и непросто, потому что даже Европа не знает, что у него в голове,

– добавил Клочок.

Поэтому идея Эммануэля Макрона как раз то, что сегодня нужно Европе, ведь прежде всего под ударом России могут оказаться европейские страны.

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