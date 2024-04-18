Трампу указали на выгоду: кто убедил экс-президента США дать "зеленый свет" помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон изменил свою позицию относительно Украины. Теперь он считает, что лучше отправить нашей стране оружие, а не американских солдат. Джонсон 20 апреля планирует вынести на голосование пакет помощи для Украины.

Об этом рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что позиция спикера изменилась по указанию Дональда Трампа. Он считает, что экс-президента США убедили в необходимости поддерживать Украину Анджей Дуда, у которого неплохие отношения с Трампом, Дэвид Камерон и Борис Джонсон.

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"Трампу указали на выгоду – он дал добро, но на кредит", – сказал политтехнолог.

Оружие для Украины

В законопроекте, который должны принять, по мнению Тизенгаузена, республиканцы сформулировали пункт, что по поручению Джо Байдена Украина может получить американские баллистические ракеты малой дальности. Эта формулировка перекладывает ответственность за принятие такого решения на президента США.

В законе указано, что администрация Байдена может передать Украине ATACMS,

– отметил он.

Конгрессмен Виктория Спартц заявила, что против предоставления Украине именно финансовой помощи. Она поддерживает исключительно отправку оружия.

Я не понимаю этого заявления. Почему финансовую помощь нам не дадут? Ведь Виктория Спартц недавно высказывала свои опасения, чтобы американское вооружение не попало в руки террористов,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Виктория Спартц имеет украинские корни, она стала одной из первых, кто активно выступал за поддержку Украины. Сейчас же ее мнение изменилось . Спартц заявила, что Байден должен предоставить четкую стратегию участия США в войне и лучше контролировать расходы помощи для Украины.

Он все же подчеркнул, что Украина в любом случае благодарна всем, кто голосовал и будет голосовать за помощь Украине. Не важно это большие, или малые объемы – для Украины важно все.

Помощь США для Украины: главное