Про це розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що позиція спікера змінилась за вказівкою Дональда Трампа. Він вважає, що експрезидента США переконали в необхідності підтримувати Україну Анджей Дуда, у якого непогані відносини з Трампом, Девід Камерон і Боріс Джонсон.

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"Трампу вказали на вигоду – він дав добро, але на кредит", – сказав політтехнолог.

Зброя для України

У законопроєкті, який мають ухвалити, на думку Тизенгаузена, республіканці сформулювали пункт, що за дорученням Джо Байдена Україна може отримати американські балістичні ракети малої дальності. Це формулювання перекладає відповідальність за прийняття такого рішення на президента США.

У законі зазначено, що адміністрація Байдена може передати Україні ATACMS,

– зауважив він.

Конгресменка Вікторія Спартц заявила, що проти надання Україні саме фінансової допомоги. Вона підтримує виключно надсилання зброї.

Я не розумію цієї заяви. Чому фінансову допомогу нам не дадуть? Адже Вікторія Спартц недавно висловлювала свої побоювання, щоб американське озброєння не потрапило до рук терористів,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Вікторія Спартц має українське коріння, вона стала однією з перших, хто активно виступав за підтримку України. Зараз же її думка змінилась. Спартц заявила, що Байден має надати чітку стратегію участі США у війні та краще контролювати витрати допомоги для України.

Він все ж підкреслив, що Україна в будь-якому випадку вдячна всім, хто голосував та буде голосувати за допомогу Україні. Не важливо чи це великі, чи малі обсяги – для України важливо все.

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