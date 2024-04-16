Наступление России может стать угрозой для ВСУ из-за отсутствия помощи США, – ISW

Отсутствие американской военной помощи может критически повлиять на способность ВСУ противостоять будущим наступлениям России. Об этом предупреждают украинские и международные эксперты.

Институт изучения войны отмечает критическую роль американской помощи по безопасности для Украины на фоне возможных наступательных операций России в конце весны и летом 2024 года. Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что без западной поддержки противостоять масштабному наступлению будет "катастрофически трудно".

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Напряженность на Востоке Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров акцентировал, что ситуация на Востоке страны остается напряженной, особенно к западу от Бахмута, где российские войска концентрируют свои усилия. Несмотря на успешное использование современных технологий против численно большего врага, нехватка боеприпасов становится все более ощутимой.

Спикер Сил обороны Юга Назар Волошин отметил, что украинская артиллерия использует в пять раз меньше снарядов, чем российская, однако ее точность значительно выше. Но способность ВСУ эффективно противодействовать усиленному российскому наступлению под угрозой из-за нехватки материально-технических ресурсов.

ISW отмечает, что российские войска пользуются недостатком украинских ресурсов для достижения тактических успехов. Существует риск, что в будущем Россия сможет осуществить более значительные и опасные прорывы, особенно на западе от Бахмута, если США продолжат задерживать военную помощь.

Способность ВСУ отражать недавно усиленные российские наступательные операции на Востоке Украины ухудшилась из-за недостатка материальных средств. Вероятно, продолжит ухудшаться в ближайшем будущем, если будут продолжаться задержки помощи США в сфере безопасности,

– пишут в Институте изучения войны.

Украинские военные и эксперты единогласно отмечают важность своевременной и объемной поддержки со стороны международных партнеров. Обеспечение необходимыми ресурсами является ключевым для поддержания обороноспособности Украины в войне против агрессора.

Дополнительная информация из отчета ISW