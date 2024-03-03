Готовится радикальный шаг: как в Конгрессе США давят на спикера Джонсона

В Палате представителей США не близки к решению проблемы с помощью для Украины. Спикер Конгресса Майк Джонсон не позволяет выставить на голосование соответствующий законопроект.

Если так будет продолжаться, в ближайшее время Конгресс может пойти на радикальные действия. Подробнее о том, как конгрессмены пытаются помочь Украине, 24 Каналу рассказал Юрий Рашкин – общественный и политический деятель из США.

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Джонсон тянет время

В США одобрили финансирование временного правительства, предотвратив шатдаун. В то же время нельзя сказать, что вопрос с помощью для Украины как-то продвигается. Для этого ключевым является решение спикера Палаты представителей США Майкла Джонсона.

Пока спикер Джонсон согласен на то, чтобы продвинуть финансирование США на еще несколько дней или недель, чтобы дать законодателям возможность поторговаться. Это создает ощущение кризиса, которое одновременно привычное для нас (американцев – 24 Канал), но и необходимо для действий. К тому же это отвлекает политиков от своих избирательных кампаний,

– отметил Юрий Рашкин.

Сейчас у американских политиков есть и другие приоритеты: накануне выборов они должны собирать деньги и встречаться с избирателями. Вместо этого они никак не могут решить проблемы в Конгрессе, связанные даже не с финансированием Украины, а их государства.

"Это политика Джонсона. Он, как и Дональд Трамп, просто пытается оттянуть решение, понимая, что время играет им на руку и вредит соперникам. Возможно, этой неделе соберут голоса для так называемой петиции об увольнении, но тогда нужно будет еще ждать, когда проект поставят на голосование независимо от того, что хочет спикер Джонсон", – отметил Рашкин.

Что такое "петиция об увольнении" (Discharge petition)

В Палате представителей США спикер, как правило, работает с лидерами, чтобы определить повестку дня и решает, какие законопроекты или резолюции будут выносить на голосование. Большинство законов происходит от комитетов, которые затем голосуют за то, чтобы отправить законопроекты на окончательное утверждение.

В Палате представителей США спикер, как правило, работает с лидерами, чтобы определить повестку дня и решает, какие законопроекты или резолюции будут выносить на голосование. Большинство законов происходит от комитетов, которые затем голосуют за то, чтобы отправить законопроекты на окончательное утверждение. Но законодатели могут "отменить" закон, который рассматривается в комитете, если 218 членов, то есть большинство Нижней палаты, подпишут петицию о том, чтобы фактически в обход решения спикера вынести законопроект на голосование в полном составе Палаты.

Так недавно проукраинский республиканец в Палате представителей США Брайан Фитцпатрик готовит так называемую "петицию об увольнении" (discharge petition), чтобы добиться одобрения помощи Украине. Но законодатели могут "отменить" закон, который рассматривается в комитете, если 218 членов, то есть большинство Нижней палаты, подпишут петицию о том, чтобы фактически в обход решения спикера вынести законопроект на голосование в полном составе Палаты.Так недавно проукраинский республиканец в Палате представителей США Брайан Фитцпатрик готовит так называемую "петицию об увольнении" (discharge petition), чтобы добиться одобрения помощи Украине.

Более того, председатель Демократической партии в Палате представителей Хакис Джефрис заявил, что демократы будут согласны поддержать спикера Джонсона, если его кандидатуру все же поставят на пересмотр. Это, конечно, в случае, если он поставит помощь Украине на голосование.

Уже даже демократы готовы ему помочь, хотя он демократов ни о чем не просил и не может просить, потому что это переговоры с "врагом". Но, честно говоря, он не сможет долго продержаться, если будет таким спикером. Джонсон оказался в ситуации, когда выражает интересы не только Трампа, но и своих избирателей. Я не знаю, как мы можем эту ситуацию обойти,

– отметил Рашкин.

В Пентагоне уже даже рассматривают возможность использования резервных 4 миллиардов долларов для помощи Украине. Говорится президентское финансирование, которое Джо Байден может выделить без согласования Конгресса. Это бы позволило Министерству обороны США отправить в Киев военную технику из собственных запасов.

Единственный вариант решения проблемы

В Соединенных Штатах, к слову, интересный опрос о поддержке Украины Если в ноябре было 59% республиканцев, которые поддерживали позицию, что США много помогает Украине, то сейчас их 55%. Зато количество демократов, которые считали, что США мало помогают Украине выросло с 17% до 40%.

Кроме того, в США со всех уголков доносятся призывы помогать Украине. Фактически, это обращение к самому Майклу Джонсону, который не ставит законопроект на голосование.

Поддержка Украины среди демократов очень выросла. Но это свидетельствует о том, что вопрос Украины стал еще более политизированным. В США со всех сторон идет давление на спикера, но он оказывается в ситуации, когда не может принять другое решение чем то, которое сейчас. Теперь возникает вопрос, как можно этому противодействовать,

– подчеркнул Рашкин.

В то же время это довольно непростая ситуация. Джонсон отказывался ставить законопроект о помощи Украине, требуя сначала решения проблемы на границе США с Мексикой. Когда политики на это согласились, уже сам для самого Джонсона этого было недостаточно.

Поэтому, наиболее вероятным решением выглядит подготовка так называемой "петиции об увольнении" (discharge petition).

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