Спикер Палаты представителей Джонсон вынесет вопрос о помощи Украине в Конгресс: известна дата

Глава разведки Палаты представителей США Майк Тернер ожидает, что спикер Майк Джонсон вынесет вопрос о помощи Украине на рассмотрение уже в ближайшее время. По словам конгрессмена, это может произойти уже 9 апреля.

В то же время, Тернер ожидает, что подавляющее большинство Конгресса одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на внутренние разногласия. Рассмотрение должно состояться после пасхальных каникул конгрессменов.

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Помощь Украине могут рассмотреть уже 9 апреля

Во время интервью на канале CBS News Тернер сказал, что спикер Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) дал понять, что он поддерживает Украину, и указал, что помощь будет приоритетом, когда Конгресс вернется с праздничных каникул.

Спикер сделал очень четкие заявления, что когда мы вернемся, то это будет главным на повестке дня, после того как мы только приняли все законопроекты, которые финансируют федеральное правительство. Я верю, что инициатива получит подавляющую поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента,

– сказал Тернер.

Тогда корреспондент CBS News спросил у Тернера, будет ли законопроект иметь сильную поддержку членов Республиканской партии, или он потребует добавления плана выплаты кредита или положений о безопасности границы.

"Я думаю, что среди республиканцев и, конечно, среди американцев по всей стране уже есть значительная и очень сильная поддержка", – объяснил он.

В то же время Тернер сказал, что, по его мнению, в обеих палатах состоятся дискуссии относительно положений безопасности границ и того, как структурирована невоенная гуманитарная помощь, но они завершатся согласованным пакетом в конце процесса.

Отвечая на вопрос, произойдет ли это до того, как Конгресс уйдет на следующий недельный перерыв позже в этом месяце, Тернер ответил, что на это надеется.

Зеленский говорил с Джонсоном по телефону