"Вижу 120% эффективных инвестиций": Подоляк объяснил, почему США выгодно выделить деньги Украине

Республиканцы до сих пор не одобрили пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. Создается впечатление, что все откладывается на после выборов президента США. Даже Соединенные Штаты говорят, что, вероятно, не будет найден общий "знаменатель". Нужно либо разделять законопроекты, либо делать более жесткие шаги.

Тем не менее помощь от США не решит все наши вопросы, но дело в другом. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что не нужно пессимизировать эту тему. Надо продолжать настаивать на ключевых тезисах, почему это важно для Соединенных Штатов.

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Это делают и президент Украины Владимир Зеленский, и государственные служащие на разных уровнях. Даже президент США Джо Байден четко фиксирует, какие риски есть для страны, если помощь нашему государству не получит поддержку Конгресса.

Это для меня вообще странно выглядит. С точки зрения финансирования глобального лидерства 61,4 миллиарда долларов – это 7% от 900 миллиардов долларов военного бюджета США на 2024 год. Вы отдаете 7% на то, чтобы полностью "обнулить" репутацию ВПК, армии и в целом России, которая у вас до сих пор прописана как ключевой оппонент в доктрине национальной безопасности,

– подчеркнул Подоляк.

США за 7% решат проблему существования России как активного оппонента на всемирном рынке. Кроме того, таким образом Америка зафиксирует репутацию страны, которая абсолютно точно несет ответственность за то, что мир живет по определенным правилам.

Штаты инвестируют 7% своего военного бюджета в свое доминирование за глобальным столом переговоров. Они смогут предвидеть, вмешиваться и решать проблему, если кто-то нарушает определенные правила. Это фантастически выглядит с точки зрения репутации.

Чем опасно не одобрение помощи Украине

Михаил Подоляк отметил: выглядит странным то, что США подменяют внешнюю повестку дня внутренней повесткой дня. Государства теряют, если не инвестируют в Украину сегодня. Война в Восточной Европе – важный фактор, который четко будет определять будущее, в частности в Соединенных Штатах. Если кто-то не хочет нести "бремя глобального лидерства", это кто-то возьмет другой. И тогда это будет опять-таки Россия.

Она же сегодня почему ведет себя нагло? Потому что они видят это тоже. Смотрите. Они хотят заниматься изоляцией. То все, вы будете там, а мы будем доминировать. У нас здесь уже есть партнеры, мы еще каких-то возьмем и будут другие правила. Не вмешивайтесь в это. И Европа это также понимает. Это выглядит странно даже с учетом краткосрочной стратегии,

– пояснил советник председателя ОПУ.

Понятно, что в Америке начинается чрезвычайно сложный электоральный цикл. Выборы в Соединенных Штатах будут чем-то невероятным. Но 61,4 миллиарда долларов поддержки Украины – это же совсем не триллионы долларов и никак не влияют на благосостояние. Наоборот: выделение средств улучшает экономику, потому что деньги остаются внутри страны.

Помощь Украине приведет к "обнулению" репутации России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен неоднократно заявлял, что 61,4 миллиарда долларов на 90% остаются в экономике государства. Средства идут на военных производителей, которые являются ключевыми инвесторами избирательных компаний и республиканцев, и демократов. Происходит модернизация оружия: Штаты со складов отдают образцы, которые уже технологически устарели, взамен изготавливают более действенное оружие.

Я просто вижу не 100% эффективных инвестиций, а 120%. И разменять репутацию огромной, максимально амбициозной демократической страны, которая стоит 61,4 миллиарда долларов, на какие-то странные внутренние дискуссии, это немножко сводит с ума. Однако это не означает, что мы должны обижаться, замолчать, не говорить с нашими партнерами, не объяснять сотый или двухсотый раз,

– сказал Михаил Подоляк.

Мы же видим позицию и Байдена, и его администрации, и других представителей исполнительной власти. Надо продолжать настаивать на том, что это крайне выгодные инвестиции для Соединенных Штатов, глобальной безопасности, демократического лагеря и экономики.

А главное – 61,4 миллиарда долларов вместе с существенно увеличенными бюджетами наших европейских партнеров приведут к "обнулению" репутации России.

Россия как крайне агрессивное государство, в отличие от других авторитарных стран, отличается тем, что она хочет продавать экспансию. Другие государства внутренне уничтожают права и свободу. В то же время Кремль хочет постоянно вести экспансию и атаковать другие государства.

И если мы "умножим на ноль" Россию, что это будет означать? Это будет означать существенную стабилизацию в глобальном мире. Будут четкие и понятные нам будущие направления развития,

– констатировал Подоляк.

Республиканцы блокируют помощь Украине