Проте допомога від США не розв'яже всі наші питання, але річ в іншому. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що не потрібно песимізувати цю тему. Треба продовжувати наполягати на ключових тезах, чому це важливо для Сполучених Штатів.

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Це роблять і президент України Володимир Зеленський, і державні службовці на різних рівнях. Ба навіть, президент США Джо Байден чітко фіксує, які ризики є для країни, якщо поміч нашій державі не отримає підтримку Конгресу.

Це для мене взагалі дивно виглядає. З погляду фінансування глобального лідерства 61,4 мільярда доларів – це 7% від 900 мільярдів доларів військового бюджету США на 2024 рік. Ви віддаєте 7% на те, щоб повністю "обнулити" репутацію ВПК, армії і загалом Росії, яка у вас досі прописана як ключовий опонент в доктрині національної безпеки,

– наголосив Подоляк.

США за 7% розв'яжуть проблему існування Росії як активного опонента на всесвітньому ринку. Крім того, у такий спосіб Америка зафіксує репутацію країни, яка абсолютно точно несе відповідальність за те, що світ живе за певними правилами.

Штати інвестують 7% свого військового бюджету в своє домінування за глобальним столом переговорів. Вони зможуть передбачати, втручатись та розв'язувати проблему, якщо хтось порушує певні правила. Це фантастично виглядає з погляду репутації.

Чим небезпечне не схвалення допомоги Україні

Михайло Подоляк зазначив: виглядає дивним те, що США підміняють зовнішній порядок денний внутрішнім порядком денним. Держави втрачають, якщо не інвестують в Україну сьогодні. Війна в Східній Європі – важливий чинник, який чітко визначатиме майбутнє, зокрема в Сполучених Штатах. Якщо хтось не хоче нести "тягу глобального лідерства", це хтось візьме інший. І тоді це буде знову-таки Росія.

Вона ж сьогодні чому поводиться знахабніло? Тому що вони бачать це також. Дивіться. Вони хочуть займатися ізоляцією. Тобто, ви будете там, а ми будемо домінувати. У нас тут вже є партнери, ми ще якихось візьмемо і будуть інші правила. Не втручайтеся в це. І Європа це також розуміє. Це виглядає дивно навіть з огляду короткострокової стратегії,

– пояснив радник голови ОПУ.

Зрозуміло, що в Америці починається надзвичайно складний електоральний цикл. Вибори в Сполучених Штатах будуть чимось неймовірним. Але 61,4 мільярда доларів підтримки України – це ж зовсім не трильйони доларів та ніяк не впливають на добробут. Навпаки: виділення коштів покращує економіку, тому що гроші залишаються всередині країни.

Допомога Україні призведе до "обнулення" репутації Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен неодноразово заявляв, що 61,4 мільярда доларів на 90% залишаються в економіці держави. Кошти йдуть на військових виробників, які є ключовими інвесторами виборчих компаній і республіканців, і демократів. Відбувається модернізація зброї: Штати зі складів віддають зразки, які вже технологічно застаріли, натомість виготовляють більш дієву зброю.

Я просто бачу не 100% ефективних інвестицій, а 120%. І розміняти репутацію величезної, максимально амбітної демократичної країни, яка коштує 61,4 мільярда доларів, на якісь дивні внутрішні дискусії, це трошки зводить з розуму. Проте це не означає, що ми маємо ображатись, замовкнути, не говорити з нашими партнерами, не пояснювати сотий чи двохсотий раз,

– сказав Михайло Подоляк.

Ми ж бачимо позицію і Байдена, і його адміністрації, і інших представників виконавчої влади. Треба продовжувати наполягати на тому, що це вкрай вигідні інвестиції для Сполучених Штатів, глобальної безпеки, демократичного табору та економіки.

А головне – 61,4 мільярда доларів разом з суттєво збільшеними бюджетами наших європейських партнерів приведуть до "обнулення" репутації Росії.

Росія як вкрай агресивна держава, на відміну від інших авторитарних країн, відрізняється тим, що вона хоче продавати експансію. Інші держави внутрішньо знищують права та свободу. Водночас Кремль хоче постійно вести експансію й атакувати інші держави.

І якщо ми "помножимо на нуль" Росію, що це буде означати? Це означатиме суттєву стабілізацію на глобальному світі. Будуть чіткі та зрозумілі нам майбутні напрямки розвитку,

– констатував Подоляк.

Республіканці блокують допомогу Україні