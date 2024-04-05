Помощь должна быть не в долг: какие дискуссии по поддержке Украины ведутся в США

Соединенные Штаты Америки до сих пор не могут принять решение о поддержке Украины. Председатель Палаты представителей Майк Тернер сделал обнадеживающее заявление, что якобы вопрос выделения помощи нашей стране будет главным на повестке дня после возвращения Конгресса с каникул 9 апреля.

США обязаны безвозмездно помогать Украине. Ведь украинцы гибнут и борются против важнейшего антиамериканского врага. Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

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Когда могут проголосовать в Конгрессе

Как отметил Эпштейн, решение о предоставлении поддержки нашей стране зависит от одного человека – спикера Палаты представителей Майка Джонсона. На прошлой неделе во время выступления он сказал, что после Пасхи немедленно продвинет законопроект, чтобы наконец предоставлять деньги Украине, Израилю и Тайваню.

Однако на днях Джонсон начал включать заднюю и говорить, что, возможно, это произойдет внутри или в конце апреля, потому что он все еще ищет способы смягчить оппозицию со стороны сторонников жесткой линии Республиканской партии.

Я хотел бы смягчить ожидания на 9 апреля. Я думаю, вряд ли мы увидим как будет продвигаться этот законопроект на следующей неделе. Возможно, решение будет в конце апреля,

– сказал директор Renew Democracy Initiative.

По его словам, после того, как законопроект пройдет в Палате представителей, то его снова должны обсуждать в Сенате, затем проголосовать и только тогда проект закона может пойти к Джо Байдену на подпись.

Какие позиции в США

Сейчас в Соединенных Штатах нет одного мнения о предоставлении финансовой и военной поддержки Украине. Есть три ключевые позиции. Среди демократов и некоторых республиканцев есть те, кто понимают, что США должны дать Украине все, чтобы ВСУ выиграли войну.

Я до сих пор считаю, что эти люди – это большинство американцев. Однако, к сожалению, в политике среди тех, кто имеет власть, много людей с другими позициями,

– отметил Эпштейн.

С демократической стороны, они хотят помогать и поддерживать Украину, но боятся реакции России. Кстати, недавно выяснилось, что Джейк Салливан считал, что если США слишком много и быстро окажут помощь Украине, то Россия сможет использовать ядерное оружие.

Такое мнение очень опасно, потому что заставляет США останавливать самих себя, вместо того, чтобы делать то, что Вашингтон делал во время Холодной войны,

– подчеркнул директор Renew Democracy Initiative.

С республиканской стороны, ситуация еще хуже. Уже есть немало республиканцев, которые верят путинской пропаганде. Они считают, что США пора остановить помощь Украине и наше государство якобы не совсем невинно.

Организация Renew Democracy Initiative борется против этих двух мнений. Она пытается убедить тех, которые более менее соглашаются, что самый безопасный мир тот, в котором Украина выиграла. С другой стороны, Renew Democracy Initiative должна бороться против пропаганды Кремля, которая очень глубоко продвинулась в Республиканской партии.

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