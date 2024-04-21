"Америка вернулась", "плохой день для Путина": как в мире реагируют на помощь Украине
В субботу 20 апреля, как и ожидалось, Палата представителей поддержала предоставление Украине пакета помощи. В последний раз США выделяли помощь нашему государству в 2023 году, Украина полгода ждала положительного решения. 24 Канал собрал самые интересные реакции мирового сообщества.
Голосование уже назвали историческим. За более 60 миллиардов долларов для Украины проголосовали 311 конгрессменов – больше, чем ожидали. В зале цитировали Шевченко и махали сине-желтыми флагами, Майк Джонсон даже сделал замечание.
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Что об этом говорят в мире
Большинство топ-политиков назвали решение долгожданным и выразили надежду, что Сенат не задержится с рассмотрением документа (оно должно состояться во вторник 23 апреля). А еще все уверены: Путин проиграл, цивилизованный мир на стороне Украины.
Йенс Столтенберг приветствовал решение Палаты представителей.
Украина использует оружие, предоставленное членами НАТО, чтобы уничтожить военный потенциал России. Это делает всех нас безопаснее в Европе и Северной Америке,
– подчеркнул он.
"Это четкий сигнал Кремлю: те, кто верит в свободу и устав ООН, будут продолжать поддерживать Украину и ее народ", – написал Шарль Мишель.
Жозеп Боррель назвал эту поддержку трансатлантической и необходимой для того, чтобы противостоять российской агрессии.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон вспомнил хозяина Кремля. "Если Путин сомневался в решимости Запада поддерживать Украину, это демонстрирует ему, что наша общая воля непоколебима. С этой поддержкой Украина может победить – и победит", – заверил он.
Украина заслуживает любой поддержки, которую она может получить против России. Теперь мы просим Сенат США проголосовать как можно быстрее, поскольку на кону жизни людей. Трансатлантические союзники едины в поддержке свободы и демократии,
– высказалась Урсула фон дер Ляйен.
Яркими были реакции и соседей Украины:
- "Лучше поздно, чем слишком поздно. И я надеюсь, что для Украины еще не слишком поздно" (Дональд Туск);
- "Исторические решения меняют историю. Хорошо, что ты вернулась, Америка" (глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис);
- "Эта важная поддержка укрепит Украину против агрессии и усилит региональную безопасность" (Майя Санду);
- "Только вместе мы можем остановить агрессию России против Украины, свободы и демократии. Но и Европа должна делать больше" (министр иностранных дел Чехии Ян Липавский).
А как реагируют в Украине
Дмитрий Кулеба поблагодарил конгрессменов за решение и подчеркнул: они сделали правильный выбор, ведь Америка подтвердила свое глобальное лидерство.
Плохой день для Путина. Плохой день для любого, кто осмелился поверить, что Америка может пошатнуться, когда речь идет о защите того, что и кого она отстаивает,
– написал он.
Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль также благодарны за решение. А вот в России уже пригрозили последствиями, причем довольно фантастическими – вплоть до гражданской войны в США.