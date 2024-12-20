США в ближайшие дни объявят о последнем пакете военной помощи Украине, – Reuters

США поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России. Западное издание предположило, что в ближайшее время они объявят о последнем пакете помощи.

Администрация Байдена в ближайшие дни объявит о своем последнем пакете Инициативы помощи безопасности Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что будет содержать пакет

Источники сообщают, что этот пакет помощи будет за средства, оставшиеся, выделенные для закупки нового оружия для Украины.

Также один из источников рассказал, что пакет будет содержать ракеты – перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы, но точное содержание не раскрывают. Пакет будет стоить около 1,2 миллиарда долларов.

Согласно американской инициативе, военная техника закупается у оборонной промышленности или партнеров, а запасы США остаются нетронутыми. Поэтому для того, чтобы помощь оказалась на поле боя, могут понадобиться месяцы или годы.

Этот пакет может быть одним из последних шагов, которые Соединенные Штаты делают для предоставления прямой военной поддержки Украине, поскольку уже в январе в Белый дом вернется Дональд Трамп, который имеет неоднозначную позицию по Украине.

С момента вторжения России в феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили 175 миллиардов долларов помощи Украине, в частности, примерно 61,4 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.