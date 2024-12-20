Адміністрація Байдена найближчими днями оголосить про свій останній пакет Ініціативи допомоги безпеці України. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що міститиме пакет

Джерела повідомляють, що цей пакет допомоги буде за кошти, що залишилися, виділені для закупівлі нової зброї для України.

Також одне із джерел розповіло, що пакет міститиме ракети – перехоплювачі ППО та артилерійські боєприпаси, але точний вміст не розкривають. Пакет коштуватиме близько 1,2 мільярда доларів.

Відповідно до американської ініціативи, військова техніка закуповується у оборонної промисловості або партнерів, а запаси США залишаються недоторканими. Через це для того, щоб допомога опинилась на полі бою, можуть знадобитися місяці або роки.

Цей пакет може бути одним із останніх кроків, які Сполучені Штати роблять для надання прямої військової підтримки Україні, оскільки вже в січні у Білий дім повернеться Дональд Трамп, який має неоднозначну позицію щодо України.

З моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року Сполучені Штати виділили 175 мільярдів доларів допомоги Україні, зокрема, приблизно 61,4 мільярда доларів на безпекову допомогу.