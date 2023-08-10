Байден попросил у Конгресса 40 миллиардов: сколько денег президент США хочет выделить Украине

Президент США Джозеф Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 40 миллиардов долларов. В частности, деньги планируют направить на помощь Украине и другие интернациональные нужды.

В Bloomberg отметили, что это может привести к противостоянию с республиканцами, не желающими оказывать дальнейшую финансовую поддержку Киеву.

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Байден подал запрос на дополнительное финансирование

По словам собеседника, дополнительный запрос включает:

примерно 12 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий, что потенциально может подсластить пакет для скептически настроенных республиканцев, выражающих беспокойство о предоставлении большей помощи Украине,

13 миллиардов долларов на оборону, в том числе 7,3 миллиарда – на помощь Украине.

Он также включает 3,3 миллиарда долларов, предназначенных для финансирования инфраструктуры в пострадавших от российского вторжения странах. Это попытка предотвратить там принудительное китайское кредитование.

Кроме того, запрос включает 4 миллиарда долларов на финансирование безопасности границ. Чрезвычайные средства не будут ограничены бюджетными лимитами.

Поскольку последствия российской войны раздаются по всему миру, Соединенные Штаты обязуются поддерживать сильную глобальную оппозицию к незаконной войны России,

– написала бюджетный директор Байдена Шаланда Янг в письме к спикеру Палаты представителей Кевина Маккарти, в котором выложили запрос.

Это произошло в то время, когда война в Украине усилилась. При поддержке военной помощи со стороны США и Европы украинские войска начали долгожданное контрнаступление, чтобы вытеснить российские войска со своей территории. Однако оно продвигается медленно, поэтому президент Владимир Зеленский обратился к Байдену и другим мировым лидерам с просьбой о предоставлении большей помощи.

После того, как Кремль вышел из соглашения о поставках зерна, поставив под угрозу ключевые поставки продовольствия для большей части света, оккупанты еще и усилили атаки на судоходные пути и инфраструктуру в Черном море.

Тем не менее лидеры республиканцев в Палате представителей под давлением консерваторов, выступающих против участия США в войне, уклонились от одобрения большей помощи Украине.

Какие настроения в Сенате и Палате представителей

В декабре Конгресс принял решение о выделении 45 миллиардов долларов дополнительного финансирования для Украины, которое должно продолжаться до конца этого финансового года, истекающего 30 сентября. Это вдобавок к 40 миллиардам долларов в мае 2022 года и 13,6 миллиарда долларов в марте 2022 года, что составляет в общей сложности 98,6 миллиарда долларов.

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти еще в июне заявил, что не допустит голосования по поводу дополнительного финансирования для Украины, если эта мера будет направлена на то, чтобы достичь предельного уровня расходов на оборону в размере 886 миллиардов долларов. На таком уровне его установили майским соглашением с Байденом о потолке госдолга.

Маккарти подчеркнул, что поддерживает военные усилия Украины, однако требует тщательной проверки любого запроса на финансирование.

Однако однопартийцы Маккарти в Сенате с ним не согласны. В частности, политик-республиканец Линдси Грэм и другие заявили, что не хотят, чтобы базовый бюджет Пентагона сокращался для оплаты помощи Украине.

Учитывая дефицит времени, с которым столкнется Конгресс, когда законодатели вернутся с каникул в сентябре, запрос, скорее всего, прибавят к законопроекту о краткосрочных расходах, необходимом для обеспечения работы правительства.

Принятие временного законопроекта о расходах в Палате представителей уже будет политически опасно для Маккарти, учитывая оппозицию со стороны членов ультраконсервативной фракции Партии свободы, выступающих против продолжения финансирования агентств на нынешнем уровне,

– отметили в Bloomberg.

В издании считают, что группа также скептически относится к дополнительным деньгам для Украины, поэтому объединение этих двух вопросов может укрепить оппозицию. Несколько ее участников могут предложить отстранить Маккарти от должности спикера, если он протолкнет законопроект, который они считают неприемлемым.

Как долго будет продолжаться поддержка Украины со стороны США, является насущным и открытым вопросом для глобальной коалиции, которая сплотилась вокруг помощи нашему государству после неспровоцированного российского вторжения. Несмотря на заявления республиканцев, Байден пообещал, что поддержка будет продолжаться "столько, сколько потребуется".