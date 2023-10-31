Байден всеми способами пытается помочь Украине: как спикер Конгресса США мешает этому

Президент США Джо Байден хочет, чтобы Украина получила больше помощи, чем в прошлом году. Лидер выступает за объединенный пакет помощи нашему государству, Израилю и Тайваню. Новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон требует разделить этот пакет.

Дело в том, что легче остановить каждый законопроект отдельно, чем объединенный. Такое мнение 24 Каналу озвучил политический деятель из США Юрий Рашкин.

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"С помощью для Украины у нас будет несколько вариантов, из которых ясно одно: президент Байден не будет останавливать помощь. Он будет искать какие-либо методы. В частности, замороженные российские активы, чтобы финансировать помощь Украине. Останавливаться нельзя", – считает он.

Голосование за помощь Украине

Юрий Рашкин отметил, что поддержка Израиля сильнее. Украину поддерживает меньшая часть республиканцев. Однако США продолжат оказывать помощь нашему государству.

Если спикер Палаты представителей решится поставить на голосование помощь Украине, то в настоящее время есть 300 голосов из 433, которые готовы проголосовать за помощь Украине. В Сенате тоже есть большинство,

– сказал политик.

Рашкин о поддержке Украины со стороны США: смотрите видео

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