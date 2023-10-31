Річ у тім, що легше зупинити кожен законопроєкт окремо, ніж об'єднаний. Таку думку 24 Каналу озвучив політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

До теми Не підтримує ідею Байдена: спікер Палати представників хоче розглядати допомогу Україні окремо

"З допомогою для України у нас буде кілька варіантів, з яких зрозуміло одне: президент Байден не буде зупиняти допомогу. Він буде шукати будь-які методи. Зокрема, заморожені російські активи, щоб фінансувати допомогу Україні. Зупинятися не можна", – вважає він.

Голосування за допомогу Україні

Юрій Рашкін зазначив, що підтримка Ізраїлю сильніша. Україну підтримує менша частина республіканців. Однак США продовжить надавати допомогу нашій державі.

Якщо спікер Палати представників наважиться поставити на голосування допомогу Україні, то на цей момент є 300 голосів з 433, які готові проголосувати за допомогу Україні. У Сенаті теж є більшість,

– сказав політик.

Рашкін про підтримку України з боку США: дивіться відео

Допомога Україні від США: останнє