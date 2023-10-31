Річ у тім, що легше зупинити кожен законопроєкт окремо, ніж об'єднаний. Таку думку 24 Каналу озвучив політичний діяч зі США Юрій Рашкін.
До теми Не підтримує ідею Байдена: спікер Палати представників хоче розглядати допомогу Україні окремо
"З допомогою для України у нас буде кілька варіантів, з яких зрозуміло одне: президент Байден не буде зупиняти допомогу. Він буде шукати будь-які методи. Зокрема, заморожені російські активи, щоб фінансувати допомогу Україні. Зупинятися не можна", – вважає він.
Голосування за допомогу Україні
Юрій Рашкін зазначив, що підтримка Ізраїлю сильніша. Україну підтримує менша частина республіканців. Однак США продовжить надавати допомогу нашій державі.
Якщо спікер Палати представників наважиться поставити на голосування допомогу Україні, то на цей момент є 300 голосів з 433, які готові проголосувати за допомогу Україні. У Сенаті теж є більшість,
– сказав політик.
Рашкін про підтримку України з боку США: дивіться відео
Допомога Україні від США: останнє
- 19 жовтня президент США Джо Байден оголосив про пакет допомоги для України та Ізраїлю на суму понад 105 мільярдів доларів. Для України планувалося виділити 61,4 мільярда доларів. Було заявлено, що частину цієї суми спрямують на програми Пентагону з озброєння для України, а також поповнення запасів США.
- Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив за фінансування підтримки України та Ізраїлю окремими пакетами. Він натякнув, що не підтримає запропонований Джо Байденом пакет допомоги обом країнам. Також Майк Джонсон висловив занепокоєння щодо фінансування України загалом.
- Видання Bloomberg написало, що республіканці відмовляються від плану Джо Байдена щодо допомоги Ізраїлю. Вони оприлюднили свій план допомоги. Цей пакет відокремлює допомогу Ізраїлю від підтримки України та Тайваню.
- Зазначається, що відокремлення коштів для України від допомоги Ізраїлю створює ризик, що Конгрес не зможе продовжити підтримку контрнаступу ЗСУ. Особливо якщо республіканці Палати представників повторять вересневу спробу вимагати змін до імміграційного законодавства США в обмін на фінансування України.