В Белом доме против законопроекта о помощи Израилю без денег для Украины
Источник:Карин Жан-Пьер
В США уже несколько месяцев идут споры относительно помощи Украине и Израилю. Спикер Палаты представителей, в частности, предлагал проголосовать за пакет помощи для Израиля без средств для нашего государства.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом выступает против решения разделить средства на помощь Украине и Израилю. Работа над документом о соответствующей поддержке продолжается уже несколько месяцев.
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Циничный политический маневр
Кроме этого, также в течение довольно длительного времени администрация президента США Джо Байдена работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которая должна профинансировать усиление границы с Мексикой.
Когда законодательный текст документа о помощи Украине и Израилю уже почти готов, республиканцы в Палате представителей прибегли к "циничному политическому маневру". Они используют безопасность Израиля в "политических играх".
Мы решительно выступаем против этих уловок, которые ничего не делают для защиты границы, ничего не делают, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина, и отказывают в гуманитарной помощи палестинским гражданским жителям, большинство из которых женщины и дети, для которой Израиль открыл маршрут,
– подчеркнула Карин Жан-Пьер.
Она также отметила, что республиканцы в Палате представителей должны работать над решением этих вопросов в двухпартийном формате.
США готовят новую стратегию помощи Украине на 2024 год
- Администрация президента США Джо Байдена якобы разрабатывает новую стратегию поддержки Украины в войне с Россией на 2024 год. США сместят акцент на усиление оборонного потенциала и экономики Украины.
- Планы США не предусматривают существенных успехов Украины в войне против России в 2024 году. В частности, американская стратегия будет сосредоточена не на отвоевании захваченных Россией территорий.
- Цель стратегии США – помочь отразить возможные новые наступления страны-агрессора, усиливая Вооруженные Силы и экономику страны. В издании отметили, что новый план – это резкое изменение по сравнению с прошлым годом, когда США и их союзники направляли в Киев современную технику и обеспечивали подготовку военных, надеясь, что это сможет быстро отбросить российские силы, которые оккупировали территории на Востоке и Юге Украины