Президент Литвы Науседа предложил Европе четкий план действий для поддержки Украины

В Литве призвали европейских лидеров к еще более активным действиям для поддержки Украины. Если ЕС объединится и разработает план, то это позволит усилить безопасность всего континента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы.

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План для безопасности Европы

Как отметил Науседа, Европа должна действовать уже сейчас, чтобы Украина имела необходимую поддержку, а европейская безопасность была прочной. Президент Литвы предложил пять пунктов плана, который должна воплотить в жизнь Европа.

Среди пунктов является обязательное предоставление гарантий безопасности для Украины, в частности членство в НАТО.

Также Европа должна сделать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за военные преступления, а санкции только усиливались.

Также литовский президент отмечает, что Украине необходимо предоставить 10 миллиардов евро для украинской оборонной промышленности и срочно профинансировать вооружение.

План Европы должен содержать арест замороженных активов России и введение тарифов на российский и белорусский импорт.

Конечно, не исключается и вступление Украины в ЕС, который должен состояться до 2030 года.

Безопасность Украины является частью европейской безопасности. Давайте действовать вместе,

– подытожил Гитанас Науседа.

Напомним, во время Мюнхенской конференции спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Европа не сможет присутствовать на переговорах по прекращению войны в Украине. Но интересы стран ЕС обязательно учтут при обсуждении. Зато европейские лидеры объединяются и проводят встречи, чтобы принять решение о помощи Украине и собственной безопасности.